WSJ опублікувала проєкт мирної угоди між Україною та РФ від квітня 2022 року

Газета The Wall Street Journal опублікувала проєкт мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022 року – після переговорів російської та української делегацій, що відбулися наприкінці березня у Стамбулі.



Документ, який аналізує видання, датований 15 квітня 2022 року, тобто вже після візиту до Києва на той момент прем’єра Великобританії Бориса Джонсона, якого російська влада звинуватила у зриві угод.



Проєкт, зокрема, включав зобов’язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. При цьому, заборони на вступ України до ЄС документ не містив.



У тексті також йшлося про скорочення української армії до певних розмірів, проте сторони мали різне бачення того, до яких саме. Росія наполягала на її чисельності у 85 тисяч військових, 342 танків, 519 артилерійських гармат. Україна, як стверджується, була згодна на 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат.



Передбачалася також заборона на розміщення в Україні іноземних військових та озброєння, включаючи ракетне.

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Документ передбачав також збереження анексованого Криму під російським контролем без формальної відмови від суверенітету над ним з боку України. Майбутнє частин Донецької та Луганської областей, які перебували під російським контролем до 24 лютого 2022 року, мало бути визначено в ході переговорів президентів двох країн. Про статус інших окупованих Росією територій у документі не йшлося – раніше неодноразово стверджувалося, що передбачалося виведення російських військ звідти та повернення непідконтрольних владі України територій.



Росія висувала ще низку вимог, з якими Україна не була згодна. Йшлося про розширення офіційного використання російської мови в Україні, відмову від розслідувань ймовірних воєнних злочинів в Україні, а також скасування всіх санкцій. Київ також не був згоден з тим, щоб будь-яка з країн-гарантів безпеки України (до яких повинна була увійти і Росія) мала б право вето: у Києві вважали, що це може розв’язати Росії руки для нової агресії в майбутньому.



Як стверджує WSJ, переговори тривали до червня 2022 року та припинилися з ініціативи України. У Москві раніше стверджували, що переговори завершилися вже у квітні.



Коментуючи публікацію, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Москва не хотіла б оприлюднення документа і що зараз, у разі відновлення мирних переговорів, умови Росії вже будуть іншими – оскільки відтоді вона оголосила про анексію чотирьох українських регіонів. Українська влада публікацію не коментувала.



Обидві сторони раніше визнавали, що у Стамбулі та через деякий час після стамбульських переговорів обговорювалися умови можливої мирної угоди. Російська влада звинувачувала Україну та її західних союзників, особливо Великобританію, у зриві домовленостей.



У листопаді минулого року глава української делегації Давид Арахамія розповів, що головною вимогою Москви був нейтралітет України. За його словами, українська сторона відмовилася від угоди з двох причин: по-перше, для цього потрібно було змінити Конституцію, оскільки в ній закріплено прагнення України вступити до НАТО, по-друге, недовіра до російської сторони, що та виконає угоду, «це можна зробити лише якщо є гарантії безпеки».



Арахамія також додав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув тоді до Києва, порадив Україні нічого не підписувати і «просто воювати». Арахамія заперечив, що українська делегація нібито готова була підписати такий документ, а Джонсон зупинив Київ.

Туреччина виступила майданчиком для переговорів української та російської делегацій після початку повномасштабного вторгнення РФ – у березні 2022 року. Тоді ці переговори не завершились миром. Після того Анкара заявляла про готовність прийняти мирні переговори і бути посередником, а президент Туреччини неодноразово зустрічався чи проводив телефонні переговори як з українською, так і з російською стороною.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський представив план, який складається з десяти пунктів, відомий як «формула миру». Зокрема, він передбачає, що будь-які переговори з Москвою можуть розпочатися лише після повернення нею всіх зайнятих територій, включаючи анексований Крим, та виведення військ із усіх окупованих нею регіонів. У вересні 2022 року в Україні затвердили рішення, яке, зокрема, передбачає неможливість ведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.