«Тіньовий флот» РФ: Рада ЄС запровадила санкції щодо ще п’ятьох осіб та чотирьох компаній

Рада Євросоюзу застосувала санкції щодо ще п’ятьох осіб та чотирьох організації, відповідальних за підтримку так званого тіньового флоту Росії.

Як повідомляє пресслужба євроінституції, до санкційного переліку включені бізнесмени, які прямо чи опосередковано пов’язані з великими російськими державними нафтовими компаніями «Роснефть» і «Лукойл». Усі вони задіяні в економічному секторі, що є значним джерелом доходів для уряду РФ, контролюють судна, що перевозять сиру нафту або нафтопродукти, походженням з Росії або експортовані з Росії, приховуючи фактичне походження нафти та застосовуючи нелегальні та ризиковані методи перевезення.

Рада ЄС також застосувала санкції проти судноплавних компаній, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, В'єтнамі та Росії, які володіють або управляють танкерами, що підпадають під обмежувальні заходи, запроваджені ЄС або іншими країнами за те, що вони є частиною тіньового флоту Росії, і які транспортують сиру нафту або нафтопродукти, застосовуючи нелегальні та ризиковані методи судноплавства.

Щодо цих осіб застосовано замороження активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Окремі особи додатково підпадають під заборону на в’їзд, що унеможливлює їх в’їзд або транзит через держави-члени ЄС.

Загалом санкції ЄС застосовуються до понад 2 600 осіб та суб’єктів господарювання у відповідь на військову агресію Росії проти України.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.



