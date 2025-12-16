У Грузії православному архімандриту Курашвілі тимчасово заборонили служити. Він підтримував протестувальників

У Грузії архімандриту Грузинської православної церкви Дороте Курашвілі тимчасово заборонили служити, таке рішення підписав католикос-патріарх усієї Грузії Ілія Другий.

Курашвілі підтримує учасників антиурядових протестів. За даними телеграм-каналу Tbilisi life, він проводив щоденні молебні на акції протесту біля парламенту на проспекті Руставелі. Наприкінці жовтня його звільнили з посади настоятеля храму Різдва Христа Спасителя у Квемо Бетлемі та призначили священиком патріаршої лаври храму Святої Трійці.

Грузинська православна церква пояснила рішення тимчасово зупинити право Курашвілі на богослужіння «неодноразовим порушенням церковної канонічної етики» та послалася на 55-те Апостольське правило, яке передбачає покарання за «образу» єпископа. З посиланням на це правило кілька років тому патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв) позбавив сану протодиякона Андрія Кураєва, відомого своїми антивоєнними виступами. У лютому Кураєва не пустили до Грузії.

Дороте Курашвілі заявив, що рішення щодо нього ухвалене без відповідної комісії, але для нього це не стало несподіванкою. «Я продовжуватиму говорити не як священик, а як громадянин, – наводить його слова грузинська служба Радіо Свобода. – Це рішення не завадить мені. Воно може лише надати сміливості уряду і посадити мене до в'язниці".

До цього Грузинська православна церква заборонила служити архімандритові Ілії Толораї, який також підтримував протестувальників та виступав на захист Курашвілі.