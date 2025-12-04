Human Rights Watch: репресивні закони Грузії криміналізують мирні протести

У Грузії останнім часом ухвалили репресивні закони, які необґрунтовано втручаються в право на мирні зібрання й використовуються для придушення інакомислення, заявляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Її повідомлення цитує проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Разом із жорсткими діями поліції та високими штрафами ці заходи порушують право громадян на мирний протест, роблять висловлення незгоди все більш ризикованою і залишають критиків беззахисними перед покаранням», – йдеться в заяві.

Заступник директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Георгій Ґоґія стверджує, що людей затримують чи призначають їм надмірні штрафи за реалізацію їхніх фундаментальних прав.





У заяві організації перераховуються всі спірні закони, які парламент Грузії ухвалював із листопада минулого року, з метою обмежити свободу вираження поглядів. Серед них:

на першому етапі були збільшено штрафи за блокування дороги, потім закон став ще жорсткішим: перша санкція – адміністративний арешт до 15 діб, у разі повторного порушення – кримінальне покарання до 1 року позбавлення волі

аналогічне покарання передбачене за приховування обличчя на демонстрації

заборонено використання лазерів на акціях

«У сукупності ці закони перетворюють звичайну протестну активність на поведінку, яка карається на рівні кримінальних санкцій, знижують ясність того, що є законним, а також значно розширюють повноваження поліції втручатися в публічні збори», – заявляють правозахисники.

Як зазначає Human Rights Watch, список обмежувальних заходів, спрямованих проти демонстрантів, є досить широким. За новим законом, поліція вже затримала десятки людей в адміністративному порядку.

Організація закликає міжнародних партнерів Грузії чинити тиск Тбілісі, «щоб ті негайно припинили цей репресивний курс та відновили простір для мирних зборів».

У Грузії тривають безперервні протести, які розпочалися 28 листопада 2024 року – після заяви грузинського прем’єра Іраклія Кобахідзе про зупинення євроінтеграції країни.