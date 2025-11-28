Грузія: зниклі українські активісти з Росії – в СІЗО, їх звинувачують у незаконному перетині кордону

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії підтвердили затримання російських активістів Володимира Дубовського та Аліни Савельєвої. Їм інкримінують незаконне перетинання державного кордону Грузії групою осіб, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«Слідством встановлено, що обвинувачені, обійшовши прикордонний контроль, незаконно в’їхали на територію країни і протягом трьох останніх років перебували на території Грузії незаконно», – заявили у відомстві.

Як стверджує міністерство, Дубовський та Савельєва неодноразово зверталися до Департаменту з питань міграції МВС із проханням про надання притулку. Їм відмовляли, оскільки вони нібито не відповідали критеріям для претендентів на притулок.





«Рішення Департаменту з питань міграції щодо зазначених осіб було оскаржено у двох інстанціях, проте обидві судові інстанції залишили його без змін», – додає МВС.

За інформацією відомства, 12 листопада суд виніс ухвалу, на підставі якої правоохоронні органи затримали Володимира Дубовського та Аліну Савельєву як обвинувачених. Наразі затримані перебувають у слідчому ізоляторі.

Слідство ведеться за статтею про незаконний перетин кордону. Вона передбачає депортацію з Грузії та заборону в’їзду в країну терміном від двох до 10 років або позбавлення волі на строк від чотирьох до п’яти років.

Обох активістів розшукують у Росії: Дубовського – за звинуваченням у тероризмі як лідера організації, внесеної до відповідного списку; Савельєву – за статтею про поширення «фейків про армію».

Напередодні стало відомо, що в Тбілісі зникли активісти українських організацій, які діяли в Росії до 2022 року – Володимир Дубовський та його дівчина Аліна Савельєва. Як заявили в організації «Єднання українців історичних земель», співзасновником якої є Дубовський, їх викрали. Дубовський і Савельєва також є очолюють рух «Зелений Клин – моя батьківщина».