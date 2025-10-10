«Справжнє полювання»: в Грузії нібито за участь у протестах затриманий учасник війни в Україні

Міністерство внутрішніх справ Грузії затримало у справі про мітинг 4 жовтня Автанділа Сурманідзе – прихильника опозиції, який воював в Україні проти російської армії, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Авказу».

Про затримання ще одного учасника акції, означеного як «А. С. 1987 року народження», грузинське МВС повідомило вранці 10 жовтня.

Сурманідзе є членом неурядової організації «Альтернатива», яка базується на Батумі. Як повідомила керівниця організації Хатуна Берідзе грузинській службі Радіо Свобода, Сурманідзе затримали в його помешканні в Батумі в ніч проти 10 жовтня.

Він прибув туди приблизно місяць тому з України, щоб відвідати родину, а увечері 4 жовтня перебував на вулиці Атонелі в Тбілісі – там частина опозиціонерів спробувала захопити президентський палац. За словами Берідзе, Сурманідзе не брав участі у будь-яких насильницьких діях.

Читайте також: У Грузії вперше без почесної варти зустріли загиблого воїна, який воював за Україну

«Автанділ воює в Україні приблизно від початку війни, був поранений у ногу і переніс близько п’яти операцій. Зазвичай він проходить там лікування. У Батумі він приїхав відвідати родину та відпочити. 4 жовтня він був присутній на акції, але жодного штурму не робив. Незабаром планував повернутися до України», – зазначила вона.

На її думку, затримання Автанділа «спрямоване на нейтралізацію грузинів, які б’ються в Україні».

«У Грузії оголошено справжнє полювання на них, щоб надовго посадити у в’язницю, так їм мстяться», – додала вона.

Автанділ Сурманідзе служив в українському зенітно-ракетному батальйоні, був стрільцем «Стінгера» та інструктором.

З перших днів війни на боці України воюють кілька сотень грузинських добровольців. У Москві їх вважають «найманцями».





Офіційний Тбілісі нерідко критикує громадян країни, які беруть часть у обороні України, звинувачуючи їх у підтримці «революційних процесів» у Грузії.

Лідер проросійської грузинської партії «Солідарність заради миру» Мамука Піпія раніше підтвердив, що глава збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін у Донецьку передав йому та іншим учасникам зустрічі список грузинів, які воюють в Україні: «ми плануємо направити його грузинській владі».



