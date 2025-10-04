«Сьогодні почалася велика революція!» – цією заявою грузинського опозиціонера Муртаза Зоделави завершується 4 жовтня в Грузії, де пройшли вибори органів місцевого самоврядування. На тлі голосування у країні спалахнули протести. Владна партія «Грузинська мрія» оголосила про свою перемогу ще до офіційних результатів. У свою чергу її противники рушили на штурм президентського палацу Орбеліані у Тбілісі, а поліція – почала розгони зі сльозогінним газом та водометами. Так демонстрації, які почалися ще вдень, перестали бути мирними.

«Грузинська мрія» відома проросійськими наративами та зв'язками з Росією. За інформацією «Еха Кавказу» (проєкт Радіо Свобода), на виборах у Грузії не представлені спостерігачі з країн ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини – як з'ясували журналісти, деякі з цих спостерігачів дотримуються проросійських поглядів. При цьому кілька грузинських опозиційних політиків перебувають в ув'язненні.

Опозиція, яка стоїть за організацією мітингів, наполягає на європейському курсі для країни і повідомляє про плани «мирного повалення влади». Заяви опозиціонерів свідчать про те, що відступати вони не планують. «Не буває революції за 2-3 години, це процес, що вимагає декількох днів боротьби, і революція переможе. Головне, що сталося сьогодні – це початок цього процесу, який необхідно продовжити завтра, післязавтра», – додав Муртаз Зоделава.

Перший день протестів у Тбілісі – в цьому репортажі.