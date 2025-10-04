Доступність посилання

Тбілісі у вогні й антиросійських гаслах. Протести, штурми та сутички на тлі виборів у Грузії (фоторепортаж)

«Сьогодні почалася велика революція!» – цією заявою грузинського опозиціонера Муртаза Зоделави завершується 4 жовтня в Грузії, де пройшли вибори органів місцевого самоврядування. На тлі голосування у країні спалахнули протести. Владна партія «Грузинська мрія» оголосила про свою перемогу ще до офіційних результатів. У свою чергу її противники рушили на штурм президентського палацу Орбеліані у Тбілісі, а поліція – почала розгони зі сльозогінним газом та водометами. Так демонстрації, які почалися ще вдень, перестали бути мирними.

«Грузинська мрія» відома проросійськими наративами та зв'язками з Росією. За інформацією «Еха Кавказу» (проєкт Радіо Свобода), на виборах у Грузії не представлені спостерігачі з країн ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини – як з'ясували журналісти, деякі з цих спостерігачів дотримуються проросійських поглядів. При цьому кілька грузинських опозиційних політиків перебувають в ув'язненні.

Опозиція, яка стоїть за організацією мітингів, наполягає на європейському курсі для країни і повідомляє про плани «мирного повалення влади». Заяви опозиціонерів свідчать про те, що відступати вони не планують. «Не буває революції за 2-3 години, це процес, що вимагає декількох днів боротьби, і революція переможе. Головне, що сталося сьогодні – це початок цього процесу, який необхідно продовжити завтра, післязавтра», – додав Муртаз Зоделава.

Перший день протестів у Тбілісі – в цьому репортажі.

На цьому фото – президентський палац Орбеліані у Тбілісі посеред диму, сутичок та полум'я.У столиці Грузії спалахнули протести в день виборів до органів місцевого самоврядування країни: опозиція заявила про плани «мирного повалення влади» на тлі того, як лідери правлячої партії передчасно оголосили про перемогу і привітали своїх прихильників
1 На цьому фото – президентський палац Орбеліані у Тбілісі посеред диму, сутичок та полум'я.

У столиці Грузії спалахнули протести в день виборів до органів місцевого самоврядування країни: опозиція заявила про плани «мирного повалення влади» на тлі того, як лідери правлячої партії передчасно оголосили про перемогу і привітали своїх прихильників
Опозиційні демонстрації розпочалися ще вдень, але ближче до ночі вони втратили мирний характер: демонстранти пішли на штурм Орбеліані, поліція почала розгони, стала з'являтися інформація про постраждалих.На фото – протестувальник у протигазі на тлі палаючих барикад із меблів. Як повідомив кореспондент «Еха Кавказу» (проєкт Радіо Свобода), спецпризначенці застосовували сльозогінний газ
2 Опозиційні демонстрації розпочалися ще вдень, але ближче до ночі вони втратили мирний характер: демонстранти пішли на штурм Орбеліані, поліція почала розгони, стала з'являтися інформація про постраждалих.

На фото – протестувальник у протигазі на тлі палаючих барикад із меблів. Як повідомив кореспондент «Еха Кавказу» (проєкт Радіо Свобода), спецпризначенці застосовували сльозогінний газ
Демонстранти прориваються на територію президентського палацу.П'ята президентка Саломе Зурабішвілі не підтримала дії опозиції: «Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати тільки режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом з моїм народом мирно, поки ми не доб'ємося проведення нових виборів»
3 Демонстранти прориваються на територію президентського палацу.

П'ята президентка Саломе Зурабішвілі не підтримала дії опозиції: «Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати тільки режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом з моїм народом мирно, поки ми не доб'ємося проведення нових виборів»
Сутички між силовиками та протестувальниками. Опозиція оголосила мітинги «революцією прапорів». Проти демонстрантів біля президентської резиденції в Тбілісі застосовували водомети. Деякі люди отримали травми.Заступник міністра МВС країни заявляв про постраждалих і серед силовиків
4 Сутички між силовиками та протестувальниками. Опозиція оголосила мітинги «революцією прапорів». Проти демонстрантів біля президентської резиденції в Тбілісі застосовували водомети. Деякі люди отримали травми.

Заступник міністра МВС країни заявляв про постраждалих і серед силовиків
Поліція оточила Орбеліані і протистояла мітингарям, які намагалися штурмувати палац. Як повідомляло «Ехо Кавказу», частина силовиків покинула територію, а декому з протестувальників вдалося проникнути у двір резиденції
5 Поліція оточила Орбеліані і протистояла мітингарям, які намагалися штурмувати палац. Як повідомляло «Ехо Кавказу», частина силовиків покинула територію, а декому з протестувальників вдалося проникнути у двір резиденції
Сутичка поліцейських із протестувальником під час мітингу у Тбілісі
6 Сутичка поліцейських із протестувальником під час мітингу у Тбілісі
Дівчина, огорнувшись національним прапором, показує жест любові серед натовпу силовиків
7 Дівчина, огорнувшись національним прапором, показує жест любові серед натовпу силовиків
Мітингар на тлі палаючих барикад у Тбілісі
8 Мітингар на тлі палаючих барикад у Тбілісі
Протестувальники облаштовують барикади з парканів та будівельних матеріалів з вулиці
9 Протестувальники облаштовують барикади з парканів та будівельних матеріалів з вулиці
Учасник мітингу, що сховав обличчя та огорнувся прапором, підійшов впритул до поліцейських
10 Учасник мітингу, що сховав обличчя та огорнувся прапором, підійшов впритул до поліцейських
На протестах можна побачити не тільки грузинські прапори, а ще й стяги ЄС, і навіть США та України
11 На протестах можна побачити не тільки грузинські прапори, а ще й стяги ЄС, і навіть США та України
Такі масштаби демонстрації були вдень
12 Такі масштаби демонстрації були вдень
Члени опозиції заявляли про плани продовжувати «революцію прапорів». Протести в Грузії вже підтримали лідери інших країн, зокрема європейських
13 Члени опозиції заявляли про плани продовжувати «революцію прапорів». Протести в Грузії вже підтримали лідери інших країн, зокрема європейських

