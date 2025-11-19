МЗС Грузії розкритикувало Брюссель через перенесення діалогу щодо прав людини

Грузинське зовнішньополітичне відомство 19 листопада оприлюднило заяву через перенесення діалогу ЄС із Грузією щодо захисту прав людини. Грузинське МЗС зазначає, що попри зупинення діалогу Євросоюзу з Грузією на всіх рівнях, згідно з висновками Ради ЄС від 27 червня 2024 року, Тбілісі розцінювало майбутню зустріч з питань прав людини як можливість для взаємодії з Брюсселем та обговорення питань, щодо яких часто звучить критика на адресу Грузії.

«На жаль, попри прагнення грузинської сторони провести зустріч з питань захисту прав людини у форматі діалогу Грузія – ЄС, європейська сторона перенесла вказану зустріч під цілком неприйнятним та необґрунтованим приводом. Використання цієї теми для чергових спекуляцій викликає обґрунтовані сумніви і створює враження, що Європейська служба зовнішніх дій не була щиро зацікавлена у проведенні зустрічі і що Брюссель не готовий вислухати аргументовану позицію грузинської сторони, у тому числі з тих питань, які були використані для призупинення політичного діалогу з Грузією», – йдеться в заяві, поширеній 19 листопада.

За інформацією грузинської служби Радіо Свобода, причиною перенесення зустрічі стало включення до делегації грузинського чиновника, який перебуває під санкціями. Імовірно, йдеться про заступника міністра внутрішніх справ. Європейські дипломати заявили, що «грузинська сторона наполягала на участі осіб, щодо яких діють санкції», що ЄС вважає неприйнятним. У Брюсселі наголосили, що зустріч перенесена «через перешкоди, створені грузинською стороною».

У міністра внутрішніх справ є п'ять заступників – Шалва Тадумадзе, Олександр Дарахвелідзе, Маріам Табатадзе, Роланд Месхі та Ґіорґі Сахокія. Двоє з них – Шалва Тадумадзе та Олександр Дарахвелідзе – перебувають під санкціями різних країн.

Ще одного заступника міністра, який перебував під санкціями Литви, Латвії та Естонії – Ґіорґі Бутхузі, було звільнено з посади 11 листопада, і на його місце було призначено Ґіорґі Сахокію.

Євросоюз досі не запроваджував санкцій проти грузинських високопосадовців. Продовжують діяти обмеження, запроваджені окремими країнами щодо представників «Грузинської мрії».