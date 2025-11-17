У МЗС відреагували на заяву грузинського спікера про «невдячність» влади України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на заяву спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, який звинуватив владу України в «невдячності» по відношенню до грузинського народу.

«Дякуємо грузинській владі за все, зокрема за невведення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну і допомогу спільному агресору в їх обході, розворот своєї країни зі шляху інтеграції до ЄС і НАТО в російське ярмо, постійні зневажливі коментарі в бік України. Водночас щиро бажаємо грузинському народу європейського майбутнього, безпеки та достатку – попри проросійську політику чинного уряду», – заявив речник МЗС.

Раніше голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив про «велику невдячність» із боку української влади щодо грузинського народу. Папуашвілі, якого цитують грузинські ЗМІ, зазначив, що бажає Україні миру і хотів би, щоб український народ був представлений «гідною владою».

Росія і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин із 2008 року, проте владна партія «Грузинська мрія» налагоджує економічні зв’язки з Росією, натомість відносини із західними країнами різко погіршилися. У Москві раніше неодноразово хвалили Тбілісі за «захист суверенітету», ухвалення законів про «іноагентів» і заборону так званої «ЛГБТ-пропаганди». Посилання російських політиків часто збігаються із заявами лідерів владної грузинської партії «Грузинська мрія».

У тексті оприлюдненого 4 листопада звіту Єврокомісії про розширення ЄС за 2025 рік зазначається, що «Грузія зазнала серйозного демократичного відступу, зі швидким руйнуванням верховенства права та серйозним обмеженням основних прав». За оцінкою Єврокомісії, інституції, призначені для підтримки верховенства права в Грузії, були використані для партійних цілей».