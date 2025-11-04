Доступність посилання

Євросоюз опублікує звіт про зупинення безвізу в грудні – посол ЄС у Грузії

Georgia -- Paweł Herczyński, EU ambassador to Georgia
Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що країни ЄС планують до кінця листопада домовитися про механізм, який дозволить зупиняти безвізовий режим. За його словами, спеціальний звіт щодо цього питання Єврокомісія підготує до кінця грудня.

Про це дипломат сказав 4 листопада на брифінгу, присвяченому звіту Єврокомісії про розширення ЄС за 2025 рік.

«Ми очікуємо, що угода про механізм буде досягнута до кінця місяця. А наприкінці грудня Єврокомісія опублікує звіт про зупинення візового режиму для різних країн, зокрема Грузії. На підставі цього документа країни ЄС ухвалять рішення про наступні кроки – з урахуванням серйозного відкату, який ми спостерігаємо в Грузії», – зазначив дипломат.

Упродовж останніх тижнів у Грузії і не тільки все частіше запитують, чи може країна втратити безвізовий режим із Євросоюзом через дії уряду «Грузинської мрії». Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС розглядає можливість обмеження безвізу для «окремих груп» громадян.

У тексті оприлюдненого 4 листопада звіту Єврокомісії про розширення ЄС за 2025 рік зазначається, що «Грузія зазнала серйозного демократичного відступу, зі швидким руйнуванням верховенства права та серйозним обмеженням основних прав». За оцінкою Єврокомісії, інституції, призначені для підтримки верховенства права в Грузії, були використані для партійних цілей».


