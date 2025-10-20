Каллас: ЄС може скасувати безвіз для «певних груп» громадян Грузії

Очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила 20 жовтня, що Євросоюз може ухвалити рішення про зупинення безвізового режиму з Грузією щодо «певних груп».

«Міністри закордонних справ країн ЄС дуже ясно дали зрозуміти, що ситуація з верховенством закону та дотриманням прав людини в Грузії продовжує погіршуватися», – сказала вона після завершення засідання Ради ЄС у Люксембурзі.

Каллас додала, що «особисті нападки на послів ЄС неприпустимі і не мають місця в дипломатії».

«Комісія представить цього року, дещо пізніше, доповідь про механізм припинення безвізового режиму. Це – поряд із набуттям чинності у листопаді нових правил щодо віз – дасть нам можливість скасувати безвізовий режим для деяких груп», – сказала вона.

7 жовтня Європарламент підтримав законодавчу ініціативу, яка передбачає припинення дії безвізового режиму між ЄС та третіми країнами рішенням Єврокомісії, зокрема, за порушення прав людини.

Фракція соціал-демократів у Європарламенті закликала позбавити від 1000 до 2000 грузинських чиновників та членів їхніх сімей права на безвізовий в'їзд до Європейського Союзу. Про це заявив 13 жовтня координатор фракції із зовнішньої політики Начо Санчес Амор.

13 жовтня в інтерв’ю Радіо Свобода п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що Євросоюз активно працює над запровадженням обмежень, які дозволять зупиняти безвізовий режим вибірково. За її словами, заходи будуть спрямовані не на суспільство загалом – яке залишається проєвропейським – а на тих, хто несе відповідальність за відхилення від європейського курсу та створення напруженості у відносинах із ЄС.