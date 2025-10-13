Євродепутати: заборона на вʼїзд для грузинів з дипломатичними паспортами не працює

Депутати Європарламенту з групи «Прогресивний альянс соціалістів і демократів» (S&D) вказали на лазівки в обмеженнях безвізу для власників грузинських дипломатичних паспортів та хочуть ініціювати масштабні поіменні заборони на безвізові подорожі до Євросоюзу сотень грузинських прокурорів, суддів, чиновників та політиків, які причетні до переслідування громадських активістів та опозиціонерів.



«Проблема в тому, що ми запровадили санкції щодо дипломатичних паспортів, але не щодо конкретних осіб», – розповів журналістам німецький депутат Тобіас Кремер.



«Вони просто подорожують за особистими паспортами, і для грузинських опозиціонерів та суспільства дуже важко бачити, як заможні люди, на яких накладено санкції, з’являються на європейських курортах. Так не може бути. Тому ми хочемо розширення – ми хочемо, щоб санкції застосовувалися за іменами», – заявив Кремер.



Поіменний список має включати близько тисячу прізвищ, «щоб створити певний біль у політичних еліт», і щоб вони більше не змогли відвозити своїх дітей на навчання до Європи чи відпочивати там, заявив євродепутат від Іспанії Начо Санчес Амор.



«Побачити дружину одного з провідних представників влади країни на Паризькому тижні моди, коли громадські організації намагаються вижити, витрачаючи власні кошти, – це дуже болісно», – розповів Начо Санчес Амор, очевидно маючи на увазі фешн-дизайнерку Анукі Арешідзе, дружину мера Тбілісі Кахи Каладзе.



Ці заяви євродепутати зробили після дводенного візиту до Грузії.



Разом з ними Тбілісі відвідала бельгійська євородепутатка Кетлін Ван Бремпт. Вона повідомила, що ключовий запит від громадянського суспільства й опозиції – нові парламентські вибори з максимальною міжнародною присутністю спостерігачів.



«Ми тиснутимемо на Єврокомісію посилити санкційний підхід, але зміну влади забезпечують вибори. Наше завдання – допомогти гарантувати їхню свободу і чесність», – сказала Ван Бремпт.

Начо Санчес Амор окремо наголосив, що грузинська влада «контролює кожен найменший сегмент медіа», а нові цифрові видання «намагаються вижити» після ухвалення законів про «іноземних агентів».



«Якщо «Грузинська мрія» певна, що представляє політичну волю грузинів, навіщо придушувати будь-яку критику? Ми хочемо Грузію знову на борту європейської інтеграції й готові працювати з легітимним урядом», – сказав він.



Тобіас Кремер заявив, що спостерігає «прискорення застосування російського підручника – залякування, дезінформації та маніпуляцій».



«Брама до Європи для Грузії має залишатися відчиненою, але нинішній уряд робить усе можливе, щоб не дати власним громадянам пройти крізь неї», – сказав Кремер.



Євросоюз скасував безвіз для грузинських посадовців та дипломатів на початку цього року через зміну курсу країни на проросійський, притиснення ЗМІ та громадських організацій. Минулого року Грузія ухвалила як антиЛГБТ-законодавство, так і закон про іноземних агентів – аналогічний до того, який Кремль використовує для придушення свободи слова та громадянського суспільства, попри різку критику з боку ЄС.

4 жовтня в день місцевих виборів у Грузії відбулася акція під гаслом «мирного повалення влади». Учасники спочатку зібралися на майдані Свободи, потім попрямували до президентського палацу Орбеліані. Декілька демонстрантів прорвали металеву огорожу та увійшли у двір адміністрації, звідки їх витіснили поліцейські. Силовики затримали десятки учасників цих протестів.

Акції протесту в Тбілісі тривають від осені 2024 року, коли владна партія «Грузинська мрія» здобула перемогу на парламентських виборах. Прихильники опозиції не вважають чинну владу легітимною, звинувачуючи її в авторитаризмі та плазуванні перед Росією. Влада Грузії звинувачує ЄС у підтримці протестів.