Російська влада знову хвалить уряд «Грузинської мрії», повідомляє 6 листопада проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Цього разу Москві сподобалася «стійкість влади Грузії, яка зуміла протистояти деструктивному впливу ззовні», зазначив секретар Ради безпеки РФ, колишній міністр оборони Сергій Шойгу.

«Владі Грузії вдалося протистояти деструктивним діям, спрямованим на дестабілізацію обстановки в країні під час виборів. Звичайно, тут треба віддати належне стійкості влади – вона справді захистила інтереси Грузії та грузинського народу», – заявив він.

Спілкуючись із журналістами за підсумками зустрічі секретарів Рад безпеки країн СНД, Шойгу розкритикував владу Молдови, яка, за його словами, «не дала громадянам країни, які живуть у Росії, проголосувати, відкривши всього дві виборчі дільниці в Москві».

Коментуючи процес урегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном, Шойгу зазначив, що «ситуація в Закавказзі стала набагато стабільнішою».

«У багатьох може скластися враження, що весь цей час єдиною країною, яка врегулювала восьмий або дев’ятий конфлікт, були Сполучені Штати», – зауважив він, додавши, що «Росія робила все для того, щоб ситуація стала стабільнішою».

У Москві раніше неодноразово хвалили Тбілісі за «захист суверенітету», ухвалення законів про «іноагентів» та заборону так званої «ЛГБТ-пропаганди». Посилання російських політиків часто збігаються із заявами лідерів «Грузинської мрії».