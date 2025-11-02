Грузія: учасника протестів вперше затримали за кримінальною статтею через перекриття дороги

Затриманому 31 жовтня грузинському демонстранту Зурабу Ментешашвілі загрожує кримінальна відповідальність і до одного року позбавлення волі за перекриття дороги на проспекті Руставелі в Тбілісі, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Ментешашвілі вже був затриманий на тій самій підставі 24 жовтня і провів п’ять днів під адміністративним арештом.

Згідно з поправками, ухваленими правлячою партією «Грузинська мрія» 16 жовтня, повторне «перекриття дороги» протягом року після адміністративного покарання тягне за собою кримінальну відповідальність.





«31 жовтня 2025 року співробітники МВС затримали громадянина Зураба Ментешашвілі, який підозрюється у повторному перекритті дороги під час акції протесту. Ця ж людина була затримана 24 жовтня 2025 року за аналогічне правопорушення та отримала адміністративний арешт строком на сім днів. У зв’язку з повторним скоєнням діяння розпочато розслідування за статтею 347, частина перша Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає порушення порядку проведення зборів чи маніфестацій», – заявили в МВС.

Протягом п’яти днів – з 27 по 31 жовтня – в адміністративному порядку затримали 29 учасників акції на проспекті Руставелі.

У МВС повідомили, що вони нібито «не підкорилися неодноразовим вимогам представників патрульної поліції» і, «незважаючи на нечисленність, знову перекрили проспект Руставелі, штучно утруднивши рух транспорту».

31 жовтня міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила «глибоке занепокоєння» через «серйозне посилення репресій» з боку влади Грузії.

В опублікованій заяві Amnesty йдеться, що в країні відбувається «придушення післявиборчих протестів» після подій 4 жовтня.

Організація зазначає, що законодавчі зміни спрямовані на придушення мирних протестів та суперечать міжнародним стандартам у галузі прав людини.

«Мирні акції протесту – у тому числі з перекриттям доріг, носінням масок чи встановленням тимчасових споруд – не повинні каратися рейдами додому чи позбавленням волі», – заявила Amnesty.

1 листопада став 339-м днем безперервних протестів, які розпочалися 28 листопада 2024 року – після заяви грузинського прем’єра Іраклія Кобахідзе про зупинення євроінтеграції країни.



