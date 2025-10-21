Росія стала надсилати нафту на переробку до Грузії на тлі українських атак по НПЗ

Компанія «Русснефть» надіслала першу партію російської нафти на переробку до Грузії на тлі інтенсивних атак дронів по НПЗ, повідомляє Reuters із посиланням на дані відстеження суден та джерела в галузі.

Як пише агентство, 6 жовтня танкер Kayseri (за даними Greenpeace, він належить до тіньового флоту РФ) доставив 105 340 тонн нафти з російського порту в Новоросійську до нафтового терміналу Кулеві.

Це перша партія російського палива, поставлена на грузинський НПЗ, який розпочав роботу в жовтні. Його початкова потужність переробки складе близько 1,2 мільйона тонн нафти на рік, або близько 24 тисяч барелів на добу. Після його відкриття Грузія має намір скоротити залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану. До 2028 року річну потужність підприємства планується поступово збільшити до 4 мільйонів тонн з метою постачання палива як на експорт, так і на внутрішній ринок.

Росія і Грузія не мають офіційних дипломатичних відносин із 2008 року, проте владна партія «Грузинська мрія» налагоджує економічні зв’язки з Росією, натомість відносини із західними країнами різко погіршилися, зазначає агентство.

Росія стала надсилати нафту на НПЗ в Грузії на тлі кризи в переробці нафти всередині країни через інтенсивні повітряні удари України по НПЗ. Темпи переробки нафти через українські удари будуть знижені щонайменше до середини 2026 року, повідомляло Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Як писало агентство Bloomberg, експорт російської нафти зріс до дворічного максимуму на тлі українських ударів по НПЗ. Через зупинення роботи НПЗ нафта, яку неможливо переробити, прямує на експорт через балтійські та чорноморські порти.



