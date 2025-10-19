Генштаб ЗСУ підтвердив удари по двох заводах у Росії

Генеральний штаб ЗСУ 19 жовтня підтвердив удари по двох підприємствах паливно-енергетичного комплексу Росії – в Новокуйбишевську Самарської області та Оренбурзі.

«У ніч на 19 жовтня 2025 року Сили оборони України уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 мільйона тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти. На території підприємства спостерігається пожежа.

Ступінь завданих збитків уточнюється. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії», вказано в повідомленні.

Про вибухи і масштабну пожежу на Оренбурзькому газопереробному заводі також заявляє Генштаб ЗСУ.

«Оренбургзький ГПЗ є одним із найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 мільярдів кубометрів природного газу і 6,2 мільйона тонн газового конденсату або нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу», – інформують українські військові.

Також у повідомленні йдеться про ураження бази пально-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську Запорізької області.

Раніше губернатори російських регіонів підтвердили атаки українських дронів, а телеграм-канали вказували, що йдеться про Новокуйбишевський НПЗ та Оренбурзький ГПЗ.

Від початку 2024 року НПЗ та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».