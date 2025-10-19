Дрони атакували заводи у російських містах Оренбурзі і Новокуйбишевську

У Росії нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевську Самарської області та газопереробний завод у Оренбурзі вночі 19 жовтня зазнали атак безпілотників, повідомляють українські та російські телеграм-канали.

Губернатори регіонів В’ячеслав Федорищев і Євген Солнцев підтвердили атаки, очільник Самарської області при цьому не назвав об’єкт, який зазнав атаки.

Телеграм-канал Astra вказав із посиланням на місцевих жителів, що у Новокуйбишевську, розташованому за 20 кілометрів від Самари, після удару палає НПЗ, який входить до структури «Роснєфті».

БПЛА атакували газопереробний завод в Оренбурзі, повідомив губернатор області Євген Солнцев. За його словами, «частково постраждала інфраструктура», спалахнув один із цехів.

Від початку 2024 року НПЗ та інші об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що українські військові «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».