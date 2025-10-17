У Криму після атаки дронів на нафтобазі під Сімферополем виникла пожежа

У ніч проти 17 жовтня в окупованому Криму безпілотники атакували об’єкти у селищі Гвардійське Сімферопольського району.

Стрілянина і вибухи почалися о 2:40, а після атаки виникла пожежа на розташованій у селищі нафтобазі, повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

Вранці в Сімферополі й Сімферопольському районі було чути низку потужних вибухів, повідомили читачі каналу.

Вранці заграва і хмара густого диму від палаючої нафтобази були помітні на десятки кілометрів із Сімферополя і сусіднього із Сімферопольським Білогірського району. Також було видно другий стовп диму від невідомого об’єкта.

За повідомленнями, із Сімферополя у напрямку селища Гвардійське поїхало багато машин «швидкої допомоги».

Офіційної інформації від підконтрольної Росії влади Криму поки що не було.

Крім нафтобази, у селищі Гвардійське розташований російський військовий аеродром.

На ньому створено майданчик для пуску ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія регулярно атакує міста на материковій частині України.

Українська влада атаку поки що не коментувала.

Від початку 2024 року НПЗ у Росії й на окупованих територіях регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».