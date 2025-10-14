«Розхвалений аксьоновський купол» і пожежа на нафтобазі у Феодосії: настрої у Криму

Єгор Потапов

Російське МНС та інші профільні служби РФ продовжують ліквідовувати наслідки «прильотів» у ніч на 13 жовтня в анексованому Криму. Пожежа, що виникла на нафтоналивному терміналі у Феодосії, і яку ніяк не можуть загасити, підсвітила проблеми, з якими тепер стикається населення окупованого півострова. Дехто з сумом згадує часи до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а хтось і життя в Криму до незаконної анексії.

Крім нафтобази, 13 жовтня в Феодосії була уражена електропідстанція «Кафа», внаслідок чого частина регіону залишилася без світла і води. У місті перекрито рух Керченським шосе і вулицею імені Федька.

Вода, змішана з нафтопродуктами, потрапляє у море, ґрунт і підземні води

За спостереженнями місцевого активіста, тонни води, що спрямовуються на гасіння нафтобази, створюють величезні екологічні проблеми для курортного міста.

«Уся ця вода, змішана з нафтопродуктами, потрапляє у море, ґрунт і підземні води. Це найекстенсивніший і екологічно небезпечний метод гасіння подібних об'єктів. Влада знала, що нафтобаза є ціллю для атак, тому потрібно було передбачити питання ефективних методів гасіння, а не лити тепер тонни води туди, вбиваючи екологію курортного регіону», – розповів активіст на умовах анонімності.

За інформацією активіста, проблеми для місцевого населення викликає перекриття Керченської траси, через яку розгорнули пожежні рукави, в результаті чого жителям селищ Берегове і Приморське доводиться робити гак у 45 кілометрів, щоб доїхати до Феодосії на роботу.

Автобусом шлях в об'їзд займає півтори-дві години

«За бажання влади елементарно можна організувати рух через Керченське шосе, спорудивши тимчасову естакаду над рукавами або зробивши поглиблення під рукавами. Але хто думає про людей, які змушені щодня заправляти пального на тисячу рублів бак, щоб дістатися на роботу, а автобусом шлях в об'їзд займає півтори-дві години», – повідомив активіст.

За даними активіста, у Феодосії досі не працюють сирени у разі загрози повітряного удару.

Підвали, які нібито є укриттями – суцільна профанація

«Із системою оповіщення у Феодосійському регіоні біда – її просто немає. І це незважаючи на регулярні повітряні тривоги. В умовах частого відключення інтернету люди залишаються без інформації. Підвали, які нібито є укриттями – суцільна профанація – це недбале ставлення до життя людей. Під'їзди закриті – в них перехожому не сховатися. Благо, що атаки ЗСУ точні і не завдають населенню прямої шкоди, але кількість атакуючих безпілотників і ракет зростає, тому потенційна небезпека у разі відбиття їх системами ППО над містом для населення зростає», – зазначив активіст.

Феодосійці стурбовані ситуацією зі станом повітря в місті та околицях.

Величезна кількість диму огортає то одну, то іншу сторону, залежно від напрямку вітру

«Мовчання влади про ситуацію зі станом повітря в умовах, коли величезна кількість диму огортає то одну, то іншу сторону, залежно від напрямку вітру, а в безвітряну погоду опускається щільним смогом на місто, викликає тривогу в людей, особливо за здоров'я дітей і літніх людей. Немає жодних інструкцій щодо цього, тому люди, не знаючи що робити, ігнорують запобіжні заходи», – розповів активіст.

За його словами, російська ППО все гірше справляється зі своїми завданнями в Криму.

«Так званий хвалений «аксьоновський купол» над Кримом усе більше дає збої. По-перше, атаки ЗСУ стають усе більш ґрамотно вибудуваними і все більш масованими, що робить їх більш успішними. По-друге, багато систем ППО в Криму уражені, багато відпрацювали свій ресурс, а належної заміни немає. По-третє, за інформацією моїх джерел, багатьох контрактників із кримських частин ППО відправили в зону «СВО» (так у Росії називають свою повномасштабну війну проти України – ред.), а строковики набагато гірше справляються з поставленими завданнями», – повідомив активіст.

Російська влада Криму вживає максимум заходів, щоб приховати масштаби уражень військових об'єктів та інфраструктури, закликаючи вірити тільки офіційній інформації.

Радник російського глави Криму Олег Крючков повідомив, що загоряння сталося через зварювальні роботи

«Але як можна вірити офіційній інформації, якщо тиждень тому під час ураження Феодосійської нафтобази радник російського глави Криму Олег Крючков повідомив, що загоряння сталося через зварювальні роботи. Хто потім буде вірити йому та іншим «офіційним» джерелам?» – каже активіст.

За спостереженнями активіста, в анексованому Криму падає рівень довіри до російської влади, в першу чергу, через відсутність чесного діалогу з населенням.

Повідомляється, що в результаті атаки на нафтобазу в Феодосії було пошкоджено 11 ємностей, 10 з яких були з паливом, 830 осіб довелося евакуювати. Російська влада і МНС РФ про конкретні наслідки удару офіційно наразі не інформують.