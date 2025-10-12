«Путін» – слово небезпечне. За «образу» очільника Росії переслідують жителів окупованого Криму

Крим. Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав інформацію про свіжі випадки переслідування жителів окупованого півострова за те, що російська влада кваліфікує як образу президента Росії.

Анонімну скаргу на севастопольця Володимира Новикова поширюють Z-пабліки. Судячи з того, що в ній згадується слово «ми», причетних до її появи може бути двоє або кілька людей.

«Хочу звернути увагу на висловлювання Володимира Новикова, який публічно називає Президента РФ (не будемо цитувати). Ми не є експертами з лінгвістики, але хіба за такі слова не передбачена кримінальна відповідальність? Тим більше у місті Севастополі. Така поведінка просто обурлива. Вважаємо, що подібні екстремістські висловлювання є неприйнятними і вимагають реакції з боку компетентних органів. Не можна дозволяти комусь поширювати образи та розпалювати ворожнечу в суспільстві!» – йдеться в анонімці.

Автори просять невідомого адресата «перевірити висловлювання Новикова на предмет екстремізму та вжити відповідних заходів».

До скарги додано відео. На ньому людина, схожа на Володимира Новикова, перебуваючи на судовому засіданні, говорить таке: «Путін (кілька слів, які приховав автор – КР) – злочинець. Президент Російської Федерації – не гарант Конституції, він веде кримінальні переслідування громадян, а його підлеглі все це роблять. Це не суд, це злочинне співтовариство», – каже людина на відео.

Сам Володимир Новиков на це публічно не відреагував. Редакція готова оприлюднити його позицію щодо цієї справи, якщо вона буде надана.

«Проти узурпації влади однією людиною»

Юрист із Севастополя Володимир Новиков – давно на пенсії. Але продовжує активну громадську діяльність – представляє у судах інтереси севастопольців, які зіткнулися з російською державною системою.

У 2014 році він та його соратники були прихильниками російської анексії Криму. Але незабаром розчарувалися у місцевій російській владі й почали її критикувати.





У 2020 році юрист виступив проти змін до Конституції РФ, які продовжували термін режиму Путіна в Росії. Володимир Новиков вимагав від російського Виборчкому Севастополя виключити його зі списку виборців на голосуванні. А потім судився з ним через те, що йому відмовили в можливості впевнитися, що його «бюлетень не був використаний» під час голосування за поправки до Конституції РФ.

«Заявляю про свою категоричну незгоду з голосуванням щодо поправок до Конституції, оскільки таке голосування є повністю незаконним і злочинним, веде до узурпації влади однією людиною і безпосередньо пов'язаними з нею особами. У нас просто вкрали Батьківщину і країну», – заявляв Володимир Новиков.

У 2024 році Новиков був серед активістів, які поскаржилися на знищення свободи слова і вимагали від російської влади Севастополя стати «більш доступною для виборців». Вони ініціювали прямі вибори російського глави Севастополя. У російській системі влади ця посада не є виборною – очільника регіону призначають депутати.

З подібними ініціативами жителі Кримського півострова виступали неодноразово. Але щоразу місцева російська влада їх ігнорувала. Не було публічної реакції і на ці заяви севастопольських активістів.

Володимир Новиков неодноразово заявляв, що готовий до переслідувань з боку російської влади за свою позицію. Поки що йому вдається залишатися на волі.

Чи загрожує Володимиру Новикову щось цього разу, враховуючи участь у цій історії Z-пабліків, поки не зрозуміло. Виходячи з практики, що склалася в Криму, подібні висловлювання прирівнюють до «образ державної влади», за що передбачена адміністративна відповідальність.

«Придушення критики влади»

Мінімум 391 адміністративна справа про образу президента опинилася в судах Росії та анексованого Криму з 2019 року, підрахувало видання «Вёрстка».

Фігурантами стали мінімум 379 людей, 10 з яких штрафували кілька разів у різні роки. Майже завжди громадян визнають винними. Лише шість протоколів судді повернули в поліцію, а 28 справ припинили у зв’язку зі закінченням термінів давності або відсутністю складу правопорушення. Через «неповагу» до Путіна під адміністративним арештом за ці роки опинилося мінімум 12 осіб. Оштрафували, за підрахунками «Вёрстки», мінімум 332 людей. За пост, у якому російський Путін описується як «особа неадекватна, яка збожеволіла», довелося заплатити 250 тисяч рублів.

«Образливим для Путіна силовики вважають не лише оцінку особистих якостей президента. Штраф можна отримати за критику політики президента або порівняння його з воєнними злочинцями. При цьому силовикам і суду не важливо, скільки людей стали свідками образи», – пише видання «Верстка».

Свіжий приклад переслідування в Криму за образу президента РФ був у липні 2025 року. Житель Сімферополя в маршрутці, будучи нетверезим, назвав Володимира Путіна «пі**расом».

Хтось зняв це на відео, яке потім з'явилося у Z-пабліках.

У підсумку чоловіка затримали російські силовики. Після публічного вибачення його оштрафували на 30 тисяч рублів за частиною 3 статті 20.1 КоАП РФ (дрібне хуліганство).

До цього в Криму була ще низка випадків, коли кримчан штрафували та відправляли під адміністративний арешт за негативні висловлювання про Володимира Путіна.

Подібні заходи є «надмірними» та спрямовані на придушення критики влади РФ, вважають у російському інформаційно-аналітичному центрі «Сова».

«Ми вважаємо, що подібні заходи надмірні та явно спрямовані на придушення критики діяльності влади, які достатньою мірою захищені іншими нормами законодавства. Хоча формально чч. 3-5 ст. 20.1 КоАП РФ не належать до антиекстремістського правового регулювання, заявлена при впровадженні цих заходів мета обмеження свободи слова – захист державних інститутів – збігається з однією з цілей антиекстремістської політики», – наголошують у «Сові».

Отже, переслідування кримчан за слова про Володимира Путіна суперечать заявам підконтрольної Кремлю місцевої влади про те, що жителі півострова «єдині в підтримці президента», а довіра до нього в регіоні «наближається до 100%».

7 жовтня, у день народження Володимира Путіна, Сергій Аксьонов (за документами – Аксенов), призначений Кремлем керувати анексованим Кримом, пише у своєму телеграм-каналі: «Володимир Володимирович – видатний Лідер сучасності. З його ім'ям пов'язані історичні, глобальні зміни. Це і відродження Росії як великої світової держави, і колосальні успіхи нашої країни в соціально-економічному розвитку».

Однак, реальність показує, що далеко не всі в окупованому Криму поділяють таку оцінку.