Правозахисники: переслідування жінок у Криму стало окремою політикою спецслужб РФ

Переслідування жінок на окупованих Росією територіях України, особливо в Криму, перетворилися на окрему, цілеспрямовану політику Москви, заявила на пресбрифінгу, присвяченому порушенням прав політв’язнів, голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Російська влада свідомо посилює репресії, використовуючи погрози позбавити батьківських прав, а також звинувачення за статтями про «держзраду» і «шпигунство», цитує Скрипник «Суспільне».

«Жінки Криму одразу приєднувалися до опору, вони брали участь у всіх акціях і продовжували протест навіть після окупації. Саме тому сьогодні ми точно впевнені, що переслідування жінок є окремою метою російських спецслужб», – наголосила Скрипник, додавши, що масштаби репресій суттєво зросли після 2022 року.

Правозахисники також зазначають, що особливу тривогу викликає використання дітей як інструменту тиску на жінок. Крім того, переслідування супроводжується повним ігноруванням стану здоров’я ув’язнених.

Менеджерка проєктів Центру прав людини ZMINA Вікторія Нестеренко представила результати моніторингу, які свідчать про критичне погіршення ситуації із медичним забезпеченням політв’язнів.

«У нас є підтвердження від адвокатів і родичів про систематичне ненадання медичної допомоги. У двох випадках це призвело до смерті політв’язнів», – наголосила вона.

Заступниця голови правління ГО «КримSOS» Людмила Шевченко також наголосила, що особливо болісно жінки-політв’язні відчувають відсутність базової медичної допомоги.

Правозахисниці закликали максимально поширювати інформацію щодо порушення прав політв’язнів на окупованих територіях. Вони наголошують, що громадська увага й міжнародна підтримка можуть підвищити шанси на повернення жінок до родин і захист їхнього життя.

У Представництві президента України в АРК повідомляли, що, за їхніми даними, на 22 серпня 2025 року в окупованому РФ Криму за ґратами з політичних мотивів утримують щонайменше 222 людей. Із них 133 – представники кримськотатарського народу.