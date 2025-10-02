Дітей запроторюють до психлікарень за «екстремізм» на окупованій Донеччині: що відомо

Чому Росія обрала тему екстремізму для переслідувань дітей в окупації?

Що відомо про заклади примусового лікування, куди поміщають дітей ?

Про це Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) під час ефіру розпитали авторку звіту Марію Красненко.

– Маріє, розкажіть, чому, на вашу думку, дітей переслідують за «екстремізм»? Яка логіка?

– Логіка Російської Федерації тут є дуже послідовною. Росія, починаючи з 2014 року, використовує абсолютно всі інструменти для того, щоби утримувати окуповані території в атмосфері залякування, страху і, відповідно, послідовної індоктринації Індоктринація – впровадження ідей та системи поглядів, що виключають критичне сприйняття та спонукають до прийняття без сумнівів., послідовної русифікації, та мати такий послідовний контроль на окупованих територіях.

Після початку повномасштабного вторгнення ми бачимо тенденцію, коли протидія екстремізму як захід використовується Росією для того, щоби залякувати місцеве населення. Тут одним із акцентів Росії є молодь і діти, які перебувають на окупованих територіях. В рамках своїх документів, як стратегічних, так на рівні законів, і далі в рамках поширення вже на рівні федерації або на рівні тих суб'єктів, які, на їхню думку, були включені У 2014 році Росія окупувала, а потім заявила про анексію Криму. У 2022 році Москва заявилапро анексію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області, не контролюючи повністю територію жодної з цих областей на тоді, ні тепер.до складу Російської Федерації, вони це все посилюють.

В нашому звіті ми якраз згадуємо про окремі кейси і конкретні приклади, коли протидія екстремізму використовується з метою залякування дітей і молоді.

Ми акцентуємо, що ось ця послідовність дій Російської Федерації опускається навіть на рівень конкретної школи, коли вчителі, психологи здійснюють моніторинг, наприклад, соціальних мереж, того ж Instagram або ВКонтакте, моніторять також соціальні мережі на так звані приклади незгоди – чи то з окупаційним режимом, чи в цілому з повісткою, яка є в Російській Федерації.

– А що це за психлікарні, до яких поміщають дітей? Ви повідомляєте про 48 таких дітей. Це реальні психлікарні?

– Цей кейс з приводу 48 дітей – це повідомлення самої окупаційної адміністрації так званої «ДНР», тобто окупованої частини Донецької області, про притягнення до відповідальності 161 неповнолітньої дитини, де щодо 48 застосовується формат поміщення на примусове психіатричне лікування.

Чи це традиційна так звана психіатрична лікарня – ми наразі не можемо однозначно стверджувати, оскільки окупаційна влада намагається максимально шифрувати цю інформацію, приховувати її і не поширювати.

Тому методи і способи, які використовує Росія в рамках цих психіатричних способів, можуть дуже сильно різнитися.

Але в будь-якому разі ми акцентуємо увагу на тому, що держава Україна на рівні і правоохоронних органів має більш детально відслідковувати, моніторити ситуацію на окупованих територіях, зокрема, щодо ось таких насправді критичних і кричущих прикладів.

Донбас Реалії звернулися за коментарем стосовно оприлюднених ГО Центр громадянської просвіти «Альменда» відомостей щодо утримання дітей у психлікарнях на окупованій території Донецької області до Офісу омбудсмана Дмитра Лубінця. Коли редакція отримає відповідь, вона буде додана до матеріалу.

– Це нагадує СРСР, де у часи діалектичного матеріалізму вважали божевільними тих, хто нарікав на радянську владу. Там також вважають божевільними тих, хто незадоволений російською?

– Методи Російської Федерації далеко не пішли від Радянського Союзу. Вони їх тільки поглиблюють.

Тому так, психіатрію вони теж можуть застосовувати. Але різниця Росії і Радянського Союзу, зокрема, в сьогоднішніх реаліях полягає у видимости і в певному намаганні Росії приховати і легітимізувати свої дії.

І тому вони весь цей тиск на жителів окупованих територій, та і на жителів будь-якої території Російської Федерації, подають під ось таким соусом, коли є у влади виправдання: ми це робимо (шукаємо інакодумців, «екстремістів»), аби захистити вас.

І ми теж звертаємо увагу на те, що Російська Федерація через всі свої документи, інформаційні матеріали підкреслює, що вони готові йти катком на весь демократичний світ, аби показати, чим є Росія. Тому так, Росія використовує всі способи.

Іншим кричущим, як на мене, кейсом, є те, що максимально поширеною є практика публічних вибачень, які розповсюджуються через соціальні мережі. Є профільні Telegram-канали, які модеруються в конкретних містах або так званих «нових» суб'єктах Російської Федерації.

Є кримський канал «СМЕРШ», в якому системно публікуються вибачення з приватними даними дітей, тобто їхні імена, прізвища, де вони навчаються.

Де ці діти, але не тільки діти, бо це поширюється і на вчителів, і на батьків, перед камерою говорять свої вибачення перед президентом Російської Федерації, народом Російської Федерації. За, умовно, те, що вони на своїй персональній сторінці, наприклад, в Instagram, опублікували карту, де Україна з Кримом і з окупованими територіями, або поставили синьо-жовтий прапорець.

Ось така практика Росією використовується.

Вони поглиблюють свої методи і способи, намагаючись все легітимізувати і показати, що нібито роблять це в рамках закону.

– Що б ви дітям і їх батькам, які живуть в окупації, порадили?

– Перш за все, свідомо ухвалювати рішення, за можливості виїздити на підконтрольну владі України територію, максимально оберігати свої ресурси, якими ви користуєтесь для контакту із підконтрольною владі України територією, щоб не стати тим, хто постраждає від дій Російської Федерації щодо дітей і молоді на окупованих територіях.

За даними Центру громадянської просвіти «Альменда», на тимчасово окупованих Росією територіях проживають приблизно 1,6 мільйона дітей. З них близько 600 тисяч – діти шкільного віку.

