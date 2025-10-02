Крим: активіст розповів про посилення уваги силовиків РФ до місць компактного проживання кримських татар

Російська прокуратура та поліція в анексованому Криму з вересня посилюють свою увагу до місць компактного проживання кримських татар – про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності повідомив активіст, який проживає в мікрорайоні компактного проживання кримських татар Сарису в Білогірську.

За його словами, на місцевих інформаційних стендах почали з’являтися оголошення про необхідність здати будь-які вибухові речовини, а дільничні стали регулярно обходити будинки – «ставлять запитання, шукають балакучих, намагаються їх вербувати».

«Коли вдруге до мене прийшов дільничний, то я запитав його, чому така підвищена активність, той відповів, що, мовляв, за даними, що надійшли до них від «старших братів» (так у Росії поліція називає ФСБ – ред.), у Криму до зими планується українськими спецслужбами проведення операцій з підриву об’єктів критичної інфраструктури. Коли запитав його, до чого тут кримські татари, той нічого виразного не відповів, обмежившись натяком, що всі знають політичну орієнтованість більшості кримськотатарського народу», – розповів співрозмовник Крим.Реалії.





Він додав, що подібна ситуація спостерігається не лише в Сарису, а й в інших місцях компактного проживання кримських татар у Криму.

За даними лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, озвученого в Нью-Йорку під час П’ятого саміту «Кримської платформи» 25 вересня, після 2014 року сотні тисяч українців та кримських татар були змушені залишити Кримський півострів.

«Масштаб переслідувань у Криму в десятки разів перевищує ситуацію у самій Росії. З початку окупації півострів залишили близько 50 тисяч кримських татар і до 100 тисяч українців, тоді як переселених із Росії громадян вже понад мільйон», – наголосив лідер кримських татар.

Джемілєв також зазначив, що майбутнє кримських татар безпосередньо залежить від звільнення Криму. За його словами, йдеться не лише про «політичні гарантії, а й про фізичне збереження народу».



