Сили спецоперацій заявили про удар по російській радіолокаційній станції ​​ЗРК С-400 «Тріумф» у Криму

Сили спеціальних операцій вночі 30 вересня завдали удару дронами по радіолокаційній станції ЗРК С-400 «Тріумф» на території окупованого Криму – про це командування повідомило в соцмережах.

За твердженням ССО, станцію було знищено.

«Символічно, що дороговартісна система ППО ворога, націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО. Радіолокаційна станція є «очима» комплексу С-400 «Тріумф». Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність», – йдеться в повідомленні.

Підтвердити заяву українських військових з незалежних джерел поки що неможливо. Російські військові це повідомлення не коментували.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії повідомляє, що вночі проти 30 вересня російська влада на півгодини перекривала рух на Керченському мосту, деякі кримські телеграм-канали повідомляли, що у Феодосії було чути роботу протиповітряної оборони і два-три вибухи.

У Міноборони РФ про атаку по Криму не повідомляли. У відомстві прозвітували про 81 збитий безпілотник над територією сусідньої Росії, зокрема, про 12 знищених дронів над територією Ростовської області.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони у Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.