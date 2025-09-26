Страх і усвідомлення: Чистіков розповів, чому російські пенсіонери у Криму шукають «зрадників»

Кримчани усвідомили, що війна прийшла безпосередньо на територію півострова, сказав у ефірі Радіо Свобода заступник постійної представниці президента України в Автономній республіці Крим Денис Чистіков.

«Крим усвідомив, що війна прийшла. Не те щоб вони звикли, у них є страх. Це от така реакція захисна – самозаспокоєння. Оскільки вони розуміють, що наступний крок – це безпосередньо військові дії на території тимчасово окупованого Криму», – сказав він.

За його словами, після вдалих атак по військових об’єктах особливо активізувалися пенсіонери, які переїхали до Криму з Росії. Вони масово звертаються до дільничних інспекторів із інформацією на своїх сусідів, підозрюючи їх у «зраді».

Читайте також: Бельбек, Кача і літаки-амфібії. Атаки ЗСУ по цілях в Криму відкрили шлях морським дронам?

«Вони одразу почали шукати, хто ж винний, хто міг здати цю інформацію. І вони шукають умовно молодь, яка якось не так одягнулася, або якась невідома особа приходить до когось. І вони просто завалили такими зверненнями дільничних і дільничні уже скаржаться, що пенсіонери їх дістали саме такою інформацією, яка зовсім не корисна і ніякої не має користі», – зазначив Чистіков.

23 вересня Генштаб, зокрема, повідомив про влучання по двох літаках на військовому аеродромі «Кача» в окупованому Криму. Раніше українська розвідка заявила про знищення в Криму двох російських літаків-амфібій Бе-12 «Чайка».

Читайте також: «Російські військові бояться можливої висадки українських військ». Операції ГУР МОУ на Тендрівській косі тривають

Місцевий телеграм-канал Крымский ветер згодом повідомляв про потужний вибух у районі військових аеродромів «Бельбек» і «Кача» під ранок 24 вересня.

Від моменту повномасштабного вторгнення Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони у Криму, проте, як правило, не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на півострові. Водночас Україна заявляє про удари по військових об’єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського Чорноморського флоту.











