Бельбек, Кача і літаки-амфібії. Атаки ЗСУ по цілях в Криму відкрили шлях морським дронам?

У районі військових аеродромів «Бельбек» і «Кача» в окупованому Росією Криму під ранок 24 вересня пролунав потужний вибух, повідомив телеграм-канал Крымский ветер.

«Близько 04.30 стався найпотужніший вибух в районі аеродромів «Бельбек» і «Кача», визначити точне місце за звуком було складно, повідомляють наші підписники. На їх думку, це явно був приліт. Перед цим працювало росПВО, але вибух був окремо, через 5 хвилин після того, як росПВО відстрілялося», – написали підписники каналу.

Також призначений Росією очільник Севастополя Розважаєв підтвердив нічну атаку українських дронів на місто. За його словами, цілі вражали над морем на значній відстані від берега, і жодні об'єкти в місті не постраждали.

Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода)відстежує ситуацію на окупованому півострові. Журналісти зібрали інформацію і думки експертів про те, які перспективи відкриваються на кримському та новоросійському напрямках у зв'язку із результативними атаками ЗСУ.

У понеділок, 22 вересня, українська розвідка заявила про знищення в Криму двох російських літаків-амфібій Бе-12 «Чайка». Як стверджується, це перше ураження Бе-12 в історії.

«21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» підбили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка», – повідомляється в телеграм-каналі ГУР МОУ.

Також у своєму повідомленні українська розвідка наголошує на тому, що літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дорогим обладнанням для виявлення та боротьби з підводними човнами.

Крім того, як стверджується, знищено військово-транспортний вертоліт Мі-8.

Унікальні та старі

Бе-12 «Чайка» – за натовською кодифікацією Mail – протичовновий літак-амфібія (літаючий човен). Перший політ цієї машини відбувся ще в 1960 році, а з 1963 року вона почала надходити на озброєння авіації радянського військово-морського флоту. Розробником Бе-12 стало ОКБ Берієва.

Бе-12 може сідати на воду та злітати з води. За час експлуатації на ньому було встановлено 42 світові рекорди, зокрема рекорд стелі польоту для літаків-амфібій, який становив 12 185 метрів.

Літак має наступні характеристики:

екіпаж – 4 особи;

розмах крила – 30,2 м;

максимальна швидкість – 550 км/год;

швидкість патрулювання – 320 км/год;

практична стеля – 12 100 м;

дальність польоту – 4 000 км;

злітна маса – 36 000 кг.

Загалом за роки виробництва з 1960 по 1973 рік на Таганрозькому авіаційному заводі №86 імені Г.М. Дмитрова було побудовано 143 Бе-12.

Перші два літаки були передані на аеродром «Очаків» у травні 1965 року і призначалися для навчання льотного складу, а вже 15 липня 1965 року до вивчення нового літака приступив 318-й ОПЛАП ДД авіації ЧФ на кримському аеродромі «Донузлав» у селищі Мирний.

Основна функція Бе-12 – виявлення та знищення підводних човнів супротивника. Для пошуку підводних човнів літак має розміщену в носовому обтічнику РЛС, а в хвостовій штанзі, винесеній для усунення перешкод за хвостове оперення, датчик магнітних аномалій. На машині передбачено встановлення розвідувального обладнання, зокрема аерофотоапаратів.

Для візуального бомбометання призначений нічний коліматорний приціл НКПБ-7. Основним джерелом інформації про підводну обстановку є радіоакустичні буї. У пошуковому варіанті на літак можна підвісити до 90 буїв, у пошуково-ударному – 36.

Спочатку основним аеродромом Бе-12 у Криму був «Донузлав». Літаки злітали і сідали як з озера, так і з облаштованої злітно-посадкової смуги.

Будівництво стаціонарного аеродрому та інфраструктури ВМБ почалося в 1961 році, тоді ж через пересип був проритий канал завширшки 200 метрів, що з'єднує озеро з морем. На аеродромі «Донузлав» базувалося два полки протичовнової авіації: 318-й окремий Констанцький Червонопрапорний протичовновий авіаційний полк далекої дії та 78-й окремий корабельний протичовновий вертолітний полк.

318-й ОПЛАП був розформований у 1995 році. Літаки Бе-12 були розділені між Україною та Росією. Із залишків полку на ЧФ РФ була сформована 327-ма окрема протичовнова ескадрилья, яка з аеродрому «Донузлав» перебазувалася на аеродром «Кача».

Літаки Бе-12 занепадали і поступово списувалися. Один із таких був встановлений у 2018 році у сквері селища Мирний.

Відомо, що станом на 2024 рік за даними довідника The Military Balance у морській авіації ВМФ РФ налічувалося лише шість літаків Бе-12ПС. У складі 318-го окремого змішаного авіаполку ЧФ РФ на аеродромі «Кача» станом на 2022 рік налічувалося п'ять Бе-12ПС.

У Росії програма модернізації наявного парку літаків-амфібій Бе-12 була ухвалена на початку 2018 року. Модернізовані літаки отримали нове бортове обладнання, гідроакустичний комплекс, датчики виявлення та детектор магнітних аномалій, а також покращені глибинні бомби і торпеди.

Менші можливості виявляти

Уперше у війні проти України ЧФ РФ почав використовувати літаки Бе-12 ще в серпні 2022 року – для пошуку ймовірних диверсантів та моніторингу судноплавства в порти Великої Одеси.

В України немає підводних човнів, але після початку повномасштабного вторгнення Росії були в короткі терміни розроблені та почали застосовуватися морські дрони, які завдали серйозної шкоди кораблям і катерам Чорноморського флоту РФ.

У зв'язку з цим стародавні літаки-амфібії Бе-12 стали в пригоді російським військовим для виявлення українських безекіпажних катерів.

Літак може перебувати в повітрі кілька годин, здійснюючи патрулювання уздовж берегової лінії Кримського півострова. Про такі польоти неодноразово повідомляв моніторинговий канал «Кримський вітер».

Бе-12 дає цілевказання вертольотам, які розстрілюють морські дрони з гармат, кулеметів або ракетами

«Сам літак Бе-12 знищувати морські дрони не може. У нього є бомби для знищення підводних човнів, але БЕК – швидкохідна ціль. Тому Бе-12 дає цілевказання вертольотам, які розстрілюють морські дрони з гармат, кулеметів або ракетами», – пояснив Крим.Реалії на умовах анонімності військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

Експерт вважає, що після знищення «Примарами» ГУР двох Бе-12 можливості ЧФ РФ з виявлення дронів суттєво знизяться.

«Улітку 2022 року на аеродромі «Кача» стояло до восьми літаків типу Бе-12. Ще два були в розібраному стані і, ймовірно, використовувалися для ремонту боєздатних бортів. У якому стані зараз решта літаків-амфібій, невідомо», – додав колишній український офіцер.

У Криму літаки Бе-12 ремонтували на Євпаторійському авіаційному ремонтному заводі. У січні 2023 року російська влада виставила це підприємство на продаж.

Шлях для українських морських дронів

«Ще однією важливою дією, що відкриває шлях українським морським дронам до портів Криму, Керченського мосту та Новоросійської військово-морської бази, є знищення на півострові берегових радіолокаційних станцій. Ці РЛС показують обстановку біля берегів Криму, виявляючи кораблі, катери та морські дрони», – звертає увагу кримський військовий експерт.

Так, наприклад, 31 серпня ГУР заявило про ураження в Криму БРЛС МР-10М1 «Мис М1». Про ураження берегових РЛС цього типу також заявлялося 19 і 27 березня 2025 року.

1 липня Головне управління розвідки Міноборони України заявило про знищення в місті Саки берегової РЛС «Печора-3».

23 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по аеродрому «Кача». Українські військові заявили про влучання по двох літаках РФ. «Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються», – ідеться в повідомленні.

На аеродромі «Кача» крім Бе-12 також базуються військово-транспортні літаки Ан-26. Які саме літаки були уражені, Генштаб ЗСУ не уточнив.