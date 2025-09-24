В окупованому Криму на АЗС зникли всі марки бензину – джерела Крим.Реалії

В окупованому Криму з 24 вересня на автозаправках повністю зник бензин, навіть найдорожча марка А100, повідомив кореспондент Крим.Реалії. Така ситуація свідчить про бензиновий колапс у регіоні, заявив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності місцевий правозахисник, активіст кампанії #LiberateCrimea.

За інформацією активіста, ситуація ускладнювалася впродовж останніх 10 днів і сьогодні досягла своєї кульмінації – весь бензин зник із заправок.

«Те, чого боялися кримчани – сталося. На заправках немає бензину, багато заправок взагалі закриваються, щоб не платити зарплати співробітникам. Бензиновий колапс ударив, як по рядових кримчанах, так і по підприємствах. Якщо бюджетні підприємства отримують талони хоч на мінімум потреб, то приватні фірми й компанії мають великі проблеми та зазнають величезних втрат через провали своїх транспортних можливостей. На дорогах поменшало машин. Маршрутки забиті. Багато людей відкрито висловлюють свій гнів, звинувачуючи керівництво Кремля в неспроможності», – розповів правозахисник.

За словами активіста, через відсутність бензину проблеми швидко наростають.

«Таксі чекати доводиться довго, вони теж мають проблеми з бензином. Знайомий таксист розповів, що на їхній фірмі в рази зросла кількість замовлень на підзарядку акумуляторів, які масово розряджаються у кримських автомобілістів через простої через відсутність бензину», – зазначив активіст.

Як раніше заявив голова російського уряду Криму Юрій Гоцанюк, дефіцит бензину виник через тимчасове зниження обсягів виробництва на частині нафтопереробних заводів Росії, постачання палива до Криму скоротилося.

Крим переживає найтриваліший період гострого дефіциту бензину. Через відсутність палива посівна кампанія у Криму опинилася під загрозою. За темпами зростання у відсотковому вираженні вартості бензину на автозаправках цей товар став таким, який дорожчає найшвидше в Криму.