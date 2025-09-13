У Криму погіршується ситуація з наявністю бензину, посівна під загрозою зриву – активіст

У анексованому Криму до кінця поточного тижня різко погіршилася ситуація з наявністю бензину на автозаправках – до дефіциту популярної марки А95 тепер додався також дефіцит марки А92. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив один із кримських активістів на умовах анонімності.

За його інформацією, в багатьох районах Криму на автозаправках нині немає бензину ні марки А95, ні А92.

«Через стрімке зростання цін на бензин багато кримських автомобілістів на шкоду своїм машинам перейшли на заправку дешевшим бензином А92, але тепер і він зник на заправках. Такого дефіциту палива в Криму не пам’ятають навіть старожили», – розповів активіст.

За його спостереженнями, найгостріша ситуація з відсутністю палива у сільських районах Криму.





«Якщо у Сімферополі бензин то з’являється, то зникає на заправках, то в регіонах Криму ситуація критична – багато заправок взагалі закрилися. На тих, що працюють – немає бензину, поки що є дизпаливо та газ. На тлі посівної кампанії, що починається, це загрожує її зривом. Влада на місцях запровадила систему карток – заправляє по них тільки транспорт бюджетних підприємств. Ситуація явно вийшла з-під контролю російського голови Криму Сергія Аксьонова, що ще більш робить хитким його крісло», – зазначив активіст.

За темпами зростання у відсотковому вираженні вартості бензину на автозаправках цей товар дорожчає найшвидше в Криму. Наприкінці серпня вартість бензину популярної марки А95 на півострові становила 70,79 рублів за літр. Зараз паливо цієї марки (за наявності) реалізується вже за ціною – 72,27 рубля, але експерти зазначають, що ціна на бензин стрімко зростатиме й далі.



