«Немає на жодній заправці». На окупованому Донбасі розгортається бензинова криза

Криза з бензином на окупованій частині Донбасу розгортається: у Донецьку та Луганську вже майже неможливо купити пальне для автомобіля – тільки за талонами, які видають співробітникам окупаційних установ і російським окупантам.

«Бензинова криза на Донбасі досягла апогею. Бензину не вистачає вже навіть російським військовим», – написав журналіст Денис Казанський в своєму телеграм-каналі.

На тих заправках, де поки ще вільно продають бензин, стоять величезні черги і ціни – понад 80 рублів за літр АІ-95, що на 10 рублів дорожче, ніж у Ростовській області РФ. Причому в сусідніх з українським Донбасом російських областях настільки значного дефіциту палива немає.

«Немає бензину по всьому місту на жодній заправці, – каже у відео, яке з'явилося в мережі, житель Луганська. – Для організацій є, а для звичайних людей, хто їздить за кермом, немає. Навіщо нам платити податки за авто та інші? Тоді треба всі заправки спалити і залишити одну, щоб постійно був бензин!».

Проблеми з бензином у Донецьку та Луганську почалися наприкінці серпня-початку вересня. До цього перебої з постачанням палива для населення почалися в Росії – причому офіційно російська влада не пояснює його причин і не говорить, коли вони будуть усунені.

З початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



За даними Reuters, атаки ЗСУ вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей і створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії. Його миттєво відчули і на окупованих територіях України.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: