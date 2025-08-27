На тлі ударів по нафтопереробці уряд РФ продовжив заборону на експорт бензину

Уряд Росії продовжив заборону експорту бензину, повідомляє 27 серпня російська державна агенція ТАСС. До 30 вересня заборона буде повною, вона стосуватиметься як прямих виробників, так і ритейлерів.

З 1 жовтня бензин зможуть експортувати безпосередні виробники, а експортери, які не мають власного виробництва, отримають це право з 1 листопада.

Чинна заборона мала закінчитися 31 серпня. Він був запроваджений ще в лютому для звичайних ритейлерів, а в липні поширений на виробників.

Заборони експорту бензину у Росії запроваджуються майже щороку, зазвичай на термін активних сільськогосподарських робіт.

Цього літа в РФ оптові ціни на бензин перебувають на рекордних рівнях. Крім традиційного сезонного чинника на це впливають атаки ЗСУ на енергетичну інфраструктуру. Агентство Reuters підрахувало, що ці удари пошкодили 17% нафтопереробних потужностей РФ.