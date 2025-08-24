Венс: Росія поступилася у визнанні того, що Україна збереже територіальну цілісність після війни

Москва поступилася у визнанні того, що Україна збереже територіальну цілісність після війни, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Я не казав, що вони (Росія – ред.) поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це було головною вимогою на початку. І важливо, вони визнали, що існують гарантії безпеки щодо територіальної цілісності України», – сказав віцепрезидент в інтерв’ю NBC News.

За його словами, іноді Вашингтону здається, що досягнуто великого прогресу з Росією у переговорах, а інколи президент США каже, що розчарований Москвою.

«Ми продовжуватимемо робити те, що потрібно робити, щоб завершити це», – додав він.

Під час інтерв’ю «Meet the Press» Венс не охарактеризував нещодавні російські удари, зокрема удар по американському заводу у Мукачеві, як довгострокові перешкоди на шляху до миру, заявивши, що ще є багато можливостей для переговорів.



«Ми зрештою досягнемо успіху, або ж зіткнемося з перешкодою. А якщо ми зіткнемося з перешкодою, тоді ми продовжимо цей процес переговорів, застосування важелів впливу», – каже він.

У віцепрезидента запитали, який тиск чиниться на Росію, якщо США не «запроваджують нові санкції».

Венс відповів, що Трамп застосував «агресивні економічні важелі впливу», такі як «вторинні тарифи на Індію, щоб спробувати ускладнити росіянам збагачення від їхньої нафтової економіки».

Днями американський Інститут вивчення війни проаналізував заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в інтерв’ю від 19 серпня, які, за словами аналітиків, ще більше підкреслюють ширшу мету Кремля – отримати повний політичний контроль над Україною до того, як Росія завершить війну.

Як зазначає ISW, Лавров «точно заявив», що метою Кремля є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область.

Аналітики зауважили, що розгляд територіальних вимог Росії окремо від вимог, прихованих за заявами про «першопричини» війни, ігнорує той факт, що Кремль розглядає свої воєнні вимоги як неподільні.



