ЗМІ: один із найбільших у Росії НПЗ через санкції вдвічі скоротив виробництво бензину

Один із найбільших у Росії Нижньогородський нафтопереробний завод у Кстові вдвічі скоротив виробництво бензину через наслідки запроваджених проти Росії санкцій, пише «Комерсант».

За даними видання, на ключовій для виробництва установці зламалося іноземне компресорне обладнання, яке немає чим тепер замінити.



На початку січня на заводі зламалася одна з двох установок каталітичного крекінгу, необхідних для переробки нафтових фракцій у високооктановий бензин та дизельне паливо. Вона була введена в експлуатацію в 2010 році і здатна виробляти 1,4 мільйона бензину стандарту Євро-5 на рік, звітувала компанія «Лукойл», яка володіє НПЗ. Вартість будівництва оцінювалася в 30 мільярдів рублів (близько $1 мільярда за тодішнім курсом).



Аварія на Нижньогородському НПЗ стала першим відомим випадком, коли нестача обладнання через санкції може призвести до тривалого припинення виробництва, стверджує «Комерсант». Завод важливий для забезпечення московського регіону, на який припадає близько 30 відсотків споживання бензину країни.



Як пише газета, з 10 січня «Лукойл» зупинив продаж бензину АІ-95 на біржі, ймовірно, для того, щоб забезпечувати паливом власну мережу АЗС. Видання зазначає, що зараз це не має значного впливу на ціни, оскільки зима – час низького попиту на пальне.

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Лукойл, офіційна назва ПАТ «Лукойл» зі штаб-квартирою в Москві, є найбільшою недержавною компанією Росії за доходами. Вона перебуває під санкціями США з 2014 року в результаті заходів, вжитих після того, як Росія вторглася до України та анексувала Крим, почала підтримувати озброєних сепаратистів на сході України.

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни різко посилили свої санкції проти Росії після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.