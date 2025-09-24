Влада в РФ повідомила про «жахливу атаку» по Новоросійську

Губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв заявив удень 24 вересня про «жахливу атаку з боку київського режиму» по Новоросійську – головній базі Чорноморського флоту РФ, на яку була евакуйована частина російських військових кораблів із окупованого Севастополя.

«Атакували центральну частину міста, в районі готелю «Новоросійськ». За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих, три особи постраждали. Пошкоджень зазнали п’ять житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю. Відбиття атаки триває», – написав очільник регіону о 13:35 (час збігається з київським).

За даними телеграм-каналу Shot, для атаки на місто використовувалися щонайменше п`ять безпілотників, а число потерпілих зросло до восьми.

«У місті палають дахи двох багатоквартирних будинків, крім того, спалахнули дві квартири ще за двома адресами. Горить сервіс із прокату самокатів, у підвалі заблоковані троє людей. До них їдуть рятувальники», – йдеться в повідомленні.

Невідомо, чи вогонь у будівлях став результатом влучання дронів, чи це наслідки роботи російської ППО, відзначає видання «Важные истории».

«На деяких кадрах із порту Новоросійська можна побачити, що військові не влучають по морських безпілотниках», – пишуть журналісти.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об'єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».