Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії – джерело

Дрони Служби безпеки України зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в Росії, повідомило Радіо Свобода джерело в спецслужбі 20 вересня.

За його даними, уражені нафтоперекачувальні станції нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк», які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

«Бавовна» палала на станціях «Зензеватка» (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., РФ), «Совхозная-2» (н.п. Прогрес, Самарська обл., РФ), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції «Самара» (н.п. Просвєт, Самарська обл., РФ). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

За даними джерела, СБУ продовжує «успішну роботу» із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій.

«Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити наслідки влучань.

Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв про загоряння на судні в порту Приморськ, яке, за його словами, згодом загасили.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



