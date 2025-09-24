Удару по заводу «Газпром Нафтохім – Салават» завдали дрони СБУ – джерело

Джерело Радіо Свобода у Службі безпеки України підтвердило, що другого за останні сім днів удару по російському заводу «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані завдали дрони СБУ.

«Внаслідок декількох влучань безпілотників ЦСО «А» СБУ на території заводу виникла пожежа: у повітря підіймається величезний стовп чорного диму. Місцева влада пише, що наразі з’ясовує ступінь пошкоджень», – повідомило джерело, яке побажало бути неназваним, бо не уповноважене офіційно коментувати ситуацію.

«Газпром Нафтохім – Салават» є одним із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних заводів. Він виробляє 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів. Відстань від території України до нього – близько 1400 кілометрів.

Раніше сьогодні голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомив, що безпілотники вдруге протягом останнього тижня атакували нафтопереробний завод «Газпром нафтохім» у Салаваті.

«З’ясовуємо ступінь ушкоджень…, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі», – написав він у телеграмі.

Перед цим про атаку повідомили російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів. На опублікованих відео і фото видно густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.

Про попередню атаку стало відомо 18 вересня. Тоді джерела Радіо Свобода в Службі безпеки України повідомили, що далекобійні дрони СБУ атакували один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів – ТОВ «Газпром Нафтохім Салават». Факт пошкодження НПЗ також підтверджувала місцева влада.

ТОВ «Газпром нафтохім Салават» зазнавало атаки у травні 2024 року.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».