Генштаб ЗСУ підтвердив удари по двох диспетчерських станціях у Росії

Сили оборони уразили дві диспетчерські станції в Росії та аеродром у Криму, заявив Генеральний штаб Збройних сил України 23 вересня. За повідомленням, удари були завдані для «зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин» Росії.

«У ніч на 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) «8-Н» у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ», – йдеться в повідомленні.

Штаб додає, що станція входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС «8-Н» – ЛВДС «Стальной конь», який має стратегічне значення для забезпечення російської армії нафтопродуктами. Командування підтверджує влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкта.

Крім того, Генштаб підтверджує повторне ураження Силами безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції «Самара» у Самарській області РФ:

«Нагадаємо, що це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals».

Ступінь ураження уточнюють.

За даними штабу, також підтвердилися влучання по двох літаках на військовому аеродромі «Кача» в окупованому Криму. Удару завдали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони, ступінь ураження уточнюється.





Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Напередодні телеграм-канал «Кримській вітер» повідомив про удар по аеродрому «Кача» в окупованому Криму. Окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв заявляв про роботу ППО над морською акваторією та поблизу аеродрому. За його твердженням, пошкоджень у місті немає.

Міністерство оборони Росії заявляло про збиття 69 українських безпілотників протягом ночі над низкою областей, в тому числі над Брянською та Самарською областями.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



