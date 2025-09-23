Україна використала повітряні кулі під час нічної атаки дронів на Москву та інші регіони РФ – ЗМІ

Під час атаки українських безпілотників на російські регіони в ніч проти 23 вересня використовувалася велика кількість повітряних куль, повідомляють російські та українські ЗМІ.

Агенція РБК з посиланням на джерело, близьке до міністерства оборони РФ, та співрозмовника, обізнаного з характером останнього нальоту, повідомляє, що раніше масового використання повітряних куль російські сили ППО не фіксували. «Куль було дійсно багато, при цьому в них немає ніякої точності», – сказало джерело.

Український телеграм-канал Exilenova+ вранці 23 вересня писав, що сили ППО в московському регіоні збивають «картонні дрони та кулі».

З вечора 22 вересня Москву та область масово атакують українські безпілотники. Тільки з півночі мер столиці Сергій Собянін повідомляв, що на підльоті до Москви збито 28 дронів. Загальна кількість знищених дронів з вечора сягнула 43.

За даними на 11:30, у московських аеропортах затримано та скасовано близько 200 рейсів.

Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях регулярно повідомляє, що російська армія під час масового запуску безпілотників Україною використовує дрони-імітатори, які не несуть ударного заряду. У ЗСУ заявляли, що вони використовуються для того, щоб перевантажити протиповітряну оборону.