Собянін заявив про атаку БпЛА на Москву

Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення семи безпілотників, які нібито атакували столицю РФ.

За його попередньою інформацією, пошкоджень немає. Водночас Собянін каже, що екстрені служби працюють на місцях.

Міністерство оборони Росії наразі нічого не повідомляє про перехоплення дронів.

Телеграм-канал Baza пише, що про вибухи повідомляли в районах Павелецька, Солнцево, Царицино, Очакове, Південне Бутове, Чертанове, Кунцеве, Нові Черемушки, Хорошівська.

Також небо над Москвою було повністю закрите, у московських аеропортах – план «Ковер». За даними Baza, у Шереметьєво затримуються 9 рейсів, у Внуково – 6, у Домодєдово – 3.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.