Атака дронів на Москву тривала впродовж усієї ночі – Собянін

Мер Москви Сергій Собянін заявив про знищення всіх безпілотників, які нібито атакували столицю РФ упродовж ночі 23 вересня.

За його інформацією, екстрені служби працюють на місцях. Уночі 23 вересня московський мер опублікував шість повідомлень, щоразу інформуючи про збиття від одного до трьох дронів.

Загальна кількість безпілотників, які летіли на Москву, становить кілька десятків, випливає з повідомлень телеграм-каналу Baza, станом на 1:27 ночі їх уже було близько 20.

Також небо над Москвою було повністю закрите, у московських аеропортах запроваджували план «Ковер».

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити ці дані.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.







