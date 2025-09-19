«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія

Україна буде частиною проєкту від Європейського Союзу «стіна дронів», який Брюссель ініціює після втручання російських дронів у повітряний простір Польщі – про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Це включає захист наших прифронтових країн та України від потенційних атак дронів», – сказав він.

За словами речника, проєкт може бути реалізований через інструмент кредитування SAFE, доступ до якого має також Україна.





Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс 18 вересня повідомив агентству Reuters, що планує скликати наступного тижня переговори з міністрами оборони щодо створення «стіни дронів» уздовж східного кордону ЄС – проєкту, актуальність якого різко зросла після вторгнення російського дрона в Польщу.

Переговори щодо «стіни дронів» плануються у пʼятницю 26 вересня.

Кубілюс пояснив, що деякі країни Європейського Союзу вже обговорювали ідею лінії захисту від дронів ще до минулого тижня, коли сталося це вторгнення, і тепер виконавчий орган ЄС хоче швидко перейти до втілення концепції в реальність.

Російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі в ніч проти 10 вересня, під час атаки РФ по Україні. Їх збили сили НАТО.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.



