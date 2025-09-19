Словаччина вимагає субсидій через угоду про торгівлю України з ЄС

Словаччина ініціювала обговорення торгівельної угоди Євросоюзу та України на засіданні міністрів сільського господарства, яке відбудеться 22-23 вересня. Братислава наполягає, що лібералізація торгівлі з Україною має негативний вплив на європейських фермерів. Водночас країна не вимагає обмеження українського агроекспорту, а просить створити спеціальний фонд, з якого будуть компенсуватися збитки для виробників з країн-сусідів України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Словаччина очікувала, що перегляд ПВЗВТ (Поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі) принесе збалансоване та взаємовигідне довгострокове рішення, яке захистить інтереси та конкурентоздатність європейських фермерів. Натомість проєкт угоди являє собою односторонню поступку українському експорту за рахунок наших виробників», – йдеться у записці від Словаччини, підготовленій до засідання міністрів.

Документ стверджує, що збільшення обсягів української продукції на європейському ринку загрожують словацьким садівникам, бджолярам, тваринникам і виробникам харчових продуктів.

Завершується аргументація пропозицією допомогти фермерам фінансово: «Для пом’якшення негативних наслідків запропонованих заходів ми б вітали, відповідно до спільної декларації прикордонних держав-членів від 9 липня 2025 року, створення спеціального фонду для фермерів, який би компенсував втрати первинних виробників унаслідок надмірного імпорту з України».

Європейська комісія та Україна погодили оновлення угоди про Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі 30 червня 2025 року, проте документ також мають ще затвердити європейські міністри.

Раніше віцепремʼєр міністр з європейської інтеграції Тарас Качка повідомляв, що Європейська рада має затвердити оновлену угоду до кінця вересня. Позитивно щодо термінів прокоментували питання і чиновники в ЄС.

«У мене складається враження, що перегляд статті 29 Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною успішно просувається в Раді, незважаючи, можливо, на деякі розбіжності в поглядах», – повідомив чиновник у Європейській раді, не уповноважений давати коментарі ЗМІ.

Згідно з новими домовленостями, Україна матиме можливість завозити до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, проте менше, ніж у пікові моменти під час дії «торговельного безвізу», запровадженого у 2022 році для підтримки українських аграріїв, які постраждали від війни.



