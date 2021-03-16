Україна вичерпала річні квоти на експорт оброблених томатів, соків і меду до ЄС

Україна на 100% вичерпала річні квоти на безмитні поставки виноградного та яблучного соку (20 тисяч тонн – річний обсяг), меду (шість тисяч тонн) та оброблених томатів (десять тисяч тонн) в країни Європейського союзу в рамках зони вільної торгівлі. Такі дані на запит Радіо Свобода надали в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Річні квоти на ячмінну крупу та борошно (7 800 тонн – річний обсяг) використано на 83%; кукурудзу, кукурудзяне борошно та гранули (650 тисяч тонн) – на 74%; цукор (трохи більше 20 тисяч тонн) – на 45%, крохмаль (десять тисяч тонн) – на 34%; оброблену продукцію з зернових (дві тисячі тонн) – на 30%, м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці (70 тисяч тонн основна квота, 20 тисяч тонн додаткова) – на 25% і 4% відповідно; яйця та альбуміни (три тисячі тонн основна і три тисячі тонн додаткова) – 25 % і нуль відповідно.

Менше вичерпані річні квоти на овес (чотири тисячі тонн – річний обсяг) – 21%; часник (500 тонн) – 16%; пшеницю м’яку, пшеничне борошно і гранули (мільйон тонн) – 13%; висівки, відходи та залишки (22 тисячі тонн) – 10%; продукцію з обробленого молока (дві тисячі тонн) – 5%, продукти переробки солоду та крохмалю (дві тисяі тонн); продукти переробки солоду та крохмалю – 4%; оброблену продукцію з цукру (три тисячі тонн) – 3%.

На два відсотки і менше використані квоти на вершкове масло та молочні пасти (три тисячі тонн – річний обсяг); ячмінь, ячмінне борошно та гранули (350 тисяч тонн); оброблений крохмаль (дві тисячі тонн); етанол (100 тисяч тонн); інші цукрові продукти (20 тисяч тонн); харчові продукти (дві тисячі тонн); цукрові сиропи (дві тисячі тонн), гриби (тисячі тонн за основною і додатковою квотою разом).

Зовсім не використано квоти до ЄС на солод та пшеничну клейковину (сім тисяч тонн – річний обсяг); оброблену продукцію з молочних вершків (500 тонн); молоко, вершки, згущене молоко та йогурти (десять тисяч тонн); сигари та цигарки (дві з половиною тисячі тонн); оброблену продукцію з масла (250 тонн); манітол сорбіту (100 тонн).

Щодо вичерпаності річних квот на м’ясо баранини, яловичину та свинину у Міністерства економіки даних немає, адже відомство не має доступу на ринок.

Тарифні квоти ЄС встановлено загалом для 36 видів товарів.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності 1 січня 2016 року.