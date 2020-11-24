Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня – Зеленський

Зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня, повідомив президент України Володимир Зеленський у твітері.

«ЗВТ між Україною та Ізраїлем почне діяти вже з 1.01.2021! Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці», – написав Зеленський.

Переговори про Зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. 21 січня 2019 країни підписали угоду. У липні Верховна Рада ратифікувала документ.

Угода передбачає можливість експортувати до Ізраїлю за спрощеною процедурою агропродукцію та продовольчі товари, продукцію хімічної та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроніку та інше.