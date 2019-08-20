Рабин Асман: візит Нетаньягу важливий і для України, і для Ізраїлю

Нинішній візит прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Україну «дуже важливий і для України, і для Ізраїлю», заявив головний рабин України та Києва Реувен Асман у коментарі Радіо Свобода.

«Ізраїль може чимало дати Україні. На сьогодні все зростає. Видно, що сюди їздять багато фірм, багато паломників. Тобто це все виявляється і в духовному, і в матеріальному», – зазначив Моше Реувен Асман.

Рабин сказав, що крім економічних аспектів взаємодії країн, є ще й духовний аспект.

«Зв’язок єврейських, релігійних організацій завжди був. Нетаньягу – людина, близька до традицій», – розповів ребе.

За його словами, Ізраїль та Україна мають багато спільного.

«Ізраїль проходив через те, що Україна проходить зараз. Багато чому можна навчитися», – додав рабин.

18-20 серпня відбувся перший за останні 20 років візит прем’єр-міністра держави Ізраїль в Україну.