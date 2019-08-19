Прем’єр Ізраїлю пояснив інцидент зі своєю дружиною і хлібом-сіллю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, який перебуває в Україні з візитом, пояснив інцидент із його дружиною і хлібом-сіллю, яким гостей зустрічали на київському летовищі «Бориспіль».

У відеозверненні, що розміщене на його російськомовній сторінці у фейсбуці, він, зокрема, сказав (цитуємо за російським перекладом): «Я здійснюю історичний візит в Україну, але сумніваюся, чи отримав би він висвітлення у ЗМІ, якби не було «випадку з хлібом»… Вона (дружина Нетаньягу – ред.) спеціально вибрала одяг у національних кольорах України: вона вийшла з літака у вбранні жовто-блакитного кольору саме з поваги до України… Якщо це потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, хай так і буде… Що я вам скажу? Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу. Продовжимо!»

Раніше 19 серпня в офісі президента України прокоментували згаданий інцидент: дружина Нетаньягу Сара не хотіла проявити якусь неповагу до України, і такі незначні казуси не можуть нівелювати важливість його візиту до Києва, сказала прес-секретар президента України Юлія Мендель.

«Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості й масштабності візиту прем’єр-міністра Ізраїлю до України, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT», – сказала Мендель у відповідь на запитання агентства «Інтерфакс-Україна».

Раніше 19 серпня журналіст ізраїльського російськомовного телевізійного «9-го каналу» Дмитро Дубов, який супроводжує ізраїльську делегацію в Україні, оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» відео, на якому дружина голови ізраїльського уряду нібито кидає хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорті «Бориспіль». Це викликало жваве обговорення в соцмережах та інтернетних ЗМІ.