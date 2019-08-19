В ОПУ прокоментували інцидент із дружиною Нетаньягу і хлібом-сіллю

В офісі президента України прокоментували інцидент із дружиною прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який перебуває в Україні з візитом, і хлібом-сіллю, яким гостей зустрічали на київському летовищі «Бориспіль».

Дружина Нетаньягу Сара не хотіла проявити якусь неповагу до України, і такі незначні казуси не можуть нівелювати важливість його візиту до Києва, сказала прес-секретар президента України Юлія Мендель.

«Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості й масштабності візиту прем’єр-міністра Ізраїлю до України, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT», – сказала Мендель у відповідь на запитання агентства «Інтерфакс-Україна».

А Об’єднана єврейська громада України (ОЄГУ) висловила протест через, як мовиться в її повідомленні, «фарс і дезінформацію» щодо дружини прем’єр-міністра Ізраїлю Сари Нетаньягу в українських і ізраїльських ЗМІ.

Зокрема, в повідомленні, яке цитує агентство «УНІАН», мовиться: «Що ж стосується «кинутого» шматка короваю, при уважному аналізі відеоматеріалів очевидно, що маленький шматок короваю випадково впустили, та ще й зі спробою зловити його».

Раніше 19 серпня журналіст ізраїльського російськомовного телевізійного «9-го каналу» Дмитро Дубов, який супроводжує ізраїльську делегацію в Україні, оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» відео, на якому дружина голови ізраїльського уряду нібито кидає хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорті «Бориспіль». Це викликало жваве обговорення в соцмережах та інтернетних ЗМІ.