Кошта запрошує членів Євроради до Данії: говоритимуть про обороноздатність та підтримку України

Голова Європейської ради Антоніу Кошта анонсував неформальну зустріч лідерів країн Європейського Союзу 1 жовтня в Копенгагені – відповідну заяву його пресслужба оприлюднила 19 вересня.

«Наша увага буде зосереджена на двох аспектах: посилення оборонної готовності Європи та підтвердження нашої підтримки України. Останні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії є суворим нагадуванням, що ми мусимо наростити та поглибити наші зусилля», – йдеться в запрошенні.

Кошта закликав інтенсивніше інвестувати в оборону, зокрема, за допомогою спільних інструментів на кшталт SAFE, а також враховувати «уроки війни в Україні». Йдеться, зокрема, про зміцнення співпраці з українською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід України.

«У Копенгагені я пропоную зосередитися на конкретних кроках у розвитку потенціалу з метою формування спільного розуміння того, що очікується від ЄС та держав-членів для досягнення нашої цілі щодо оборонної готовності до 2030 року. Поточна робота Комісії та Високого представника над Дорожньою картою допоможе нашим колективним зусиллям. Ми повинні надати рекомендації з огляду на цю роботу», – зазначив він.

Голова Євроради пропонує зосередити дискусії на таких темах:

шляхи прискорення розвитку спільного потенціалу

підтримка держав-членів ЄС на східному фланзі, які «стикаються дедалі більшими загрозами»

забезпечення ефективного політичного нагляду та координації, шляхи посилення ролів міністрів оборони в Європейській раді з цією метою

«Наша безпека пов’язана з безпекою України. У Копенгагені я також хотів би обговорити, як надалі підтримувати Україну та досягти справедливого та міцного миру», – заявляє голова Ради.

Він вказав на провідну роль ЄС у наданні економічної, військової та політичної підтримки Україні і запропонував зосередитися на напрямках її продовження.

Кошта відзначив поступ у розробці гарантій безпеки «Коаліцією охочих», але вважає за необхідне розглядати підтримку української армії та санкційний тиск на Росію як головну гарантію суверенітету України.

«Процес вступу України до ЄС також має продовжуватися. Незважаючи на війну, зусилля України щодо реформ були вражаючими. Ми повинні забезпечити, щоб цей імпульс відображався в реальних кроках до вступу», – додав він.

За словами Кошти, лідери ЄС повернуться до тем європейської оборони та підтримки України на засіданні Європейської ради в Брюсселі наприкінці жовтня.



