Стармер закликав посилити тиск на Путіна, Трамп скаржиться, що президент РФ його «підвів»

Зростання масштабів російських атак на Україну свідчить про зростання безрозсудності президента РФ Володимира Путіна, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, передає кореспондентка Радіо Свобода 18 вересня.

«Ми маємо посилювати тиск на Путіна, і тільки коли президент (Трамп – ред.) тиснув на Путіна, він показував хоч якусь готовність рухатися. Тож нам потрібно тримати цей тиск. Думаю, важливо вести цю розмову в контексті подій останніх тижнів. Ми бачили пошкодження та бомбардування Британської ради в Києві», – сказав Стармер.

За його словами, російські удари вразили цілі, які «донедавна вважалися недоторканними» – крім Британської ради, Стармер згадав про пошкодження будівель посольства Європейського Союзу та Кабінету міністрів.





Він також вказав на вторгнення російських дронів у повітряних простір Польщі.

«Якщо скласти це докупи, ми бачимо або піднесення духу, або принаймні зростання безрозсудності з боку Путіна. Тому я раніше сказав: це не дії того, хто прагне миру. Отже, нам потрібно посилювати зусилля. І, як ми сьогодні обговорювали, ми створили «коаліцію охочих» завдяки лідерству Британії та Франції, які взяли на себе військове планування – на морі, в небі, на землі – і нарощування підтримки для самих українців. І, звісно, разом із американською гарантією це тепер приклад того, як Європа в останні місяці змогла піднятися на належний рівень, щоб показати, що ми, разом із французами, готові взяти на себе лідерство й ужити необхідних заходів», – заявив Стармер.

Трамп заявив, що очікував, що завершити війну між Росією та Україною буде легко завдяки його відносинам із Путіним.

«Він (Путін – ред.) дійсно мене підвів. Він вбиває багато людей, і втрачає більше людей, ніж вбиває», – заявив він.

Водночас президент США висловив сподівання, що зрештою матиме «гарні новини» щодо ситуації з Росією.

Раніше 18 вересня президент США Дональд Трамп прибув до заміського маєтку прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера поблизу Лондона. Напередодні британська королівська родина привітала Дональда Трампа і його дружину Меланію бенкетом у Віндзорському замку.

Видання Politico писало, що союзники України намагаються зробити все можливе, щоб утримати Дональда Трампа на своєму боці, і до цього залучили короля Англії.