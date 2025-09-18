Путін обіцяє «подумати» про перейменування Волгограда на Сталінград

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв подумати над пропозицією лідера російської комуністичної партії Геннадія Зюганова про перейменування Волгограда на Сталінград.

«Треба подумати. Місцеві жителі вирішують, але в цілому потрібно все, що пов’язане з Великою Вітчизняною війною і тим, яку роль відіграв Сталін у перемозі, мати на увазі і постаратися деполітизувати», – цитує агенція РБК слова Путіна на зустрічі з лідерами фракцій Державної думи 18 вересня.

Путін також сказав, що не можна забувати як про репресії за часів сталінського правління, так і про роль, яку «зіграла ця конкретна людина в перемозі радянського народу у Великій Вітчизняній війні». РБК нагадує, що в 2017 році в інтерв’ю режисеру Оліверу Стоуну Путін називав «надмірну демонізацію» Сталіна «одним із способів, одним зі шляхів атаки на Радянський Союз і на Росію».

У квітні 2025 року Путін теж обіцяв подумати над перейменуванням Волгограда на Сталінград, тоді ж волгоградський аеропорт отримав назву «Сталінград».

На зустрічі з Путіним Геннадій Зюганов також попросив повернути на Луб’янську площу у Москві пам’ятник Феліксу Дзержинському, оскільки, за його словами, народ просить.



