У РФ голова Держдуми пропонує увічнити пам’ять Сталіна

Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін на засіданні 23 липня закликав увічнити пам’ять радянського диктатора Йосипа Сталіна, заявивши про його ключовий внесок у перемогу в частині Другої світової війни, яку радянські та російські історики називають «Великою Вітчизняною».

Раніше Володін уже натякав на можливість нового перейменування Волгограда на Сталінград, проте зазначав, що цьому перешкоджають рішення XX з’їзду радянської компартії, який засудив так званий культ особи.

Прямо про те, як слід увічнити ім’я Сталіна, Володін цього разу не сказав.

На весняній сесії Держдума ухвалила нові репресивні закони, які посилюють покарання за рядом політичних статей. Одне з останніх рішень – встановлення відповідальності за пошук так званих екстремістських матеріалів в інтернеті, тепер за це штрафуватимуть.